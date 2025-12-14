La FIFA confirma la fecha y sede de los premios The Best

Los ganadores y ganadoras de los premios The Best de la FIFA se darán a conocer el próximo 16 de diciembre, una fecha marcada en rojo para el fútbol mundial. La ceremonia se celebrará en un acto especial que será retransmitido en directo a través de la página web oficial de la FIFA desde Doha, Catar, permitiendo a los aficionados de todo el planeta seguir el anuncio de los galardones más prestigiosos del año.
La gala tendrá lugar en la víspera del partido de la Copa Intercontinental que enfrentará al París Saint-Germain y al CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Previamente, la FIFA irá revelando otros premios mediante vídeos difundidos en sus plataformas digitales y redes sociales, entre ellos los reconocimientos a la mejor afición, los mejores guardametas, los mejores goles y el premio Fair Play, completando así una semana cargada de emoción y expectación.
Los nominados a los premios de The Best
En la categoría masculina, la lista de nominados reúne a algunas de las grandes figuras del fútbol actual, como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, del Barcelona; Kylian Mbappé, del Real Madrid; y varios jugadores del campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, entre ellos Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, distinguido como mejor jugador africano en 2025. En el apartado femenino destacan futbolistas del Barcelona como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Patri Guijarro, además de Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal.
La gala también reconocerá al Mejor Entrenador, con candidatos de primer nivel como Luis Enrique, Mikel Arteta, Hansi Flick y Javier Aguirre, entre otros. Según la FIFA, más de 16 millones de aficionados participaron en la votación, que se decide mediante un sistema equilibrado que otorga el mismo peso a los votos del público, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y representantes de la prensa. El evento reunirá a cerca de 800 invitados, incluyendo dirigentes, leyendas del fútbol y personalidades destacadas, en una noche que promete celebrar lo mejor del fútbol mundial.