Flamengo y PSG disputarán la final de Copa Intercontinental

Flamengo y PSG disputarán la final de la Copa Intercontinental

Flamengo derrotó 2-0 al Pyramids en Catar y se clasificó a la final de la Copa Intercontinental 2025; el campeón de la Libertadores enfrentará al PSG por el título.

Trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA - FIFA
Trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA / FOTO: FIFA

La Copa Intercontinental de la FIFA 2025 ya tiene final definida y promete un duelo de alto voltaje. Flamengo selló su clasificación al partido decisivo tras imponerse con autoridad por 2-0 al Pyramids de Egipto en el Estadio Ahmad bin Ali, en Catar. El campeón de la Copa Libertadores supo manejar un encuentro exigente, en el que combinó eficacia ofensiva y solidez defensiva para confirmar su condición de aspirante al título mundial.

El conjunto brasileño abrió el marcador a los 23 minutos, cuando Léo Pereira aprovechó un preciso servicio de Giorgian de Arrascaeta para cabecear en el área chica y vencer al guardameta Ahmed El-Shenawy. Tras el gol, el Flamengo administró la posesión con inteligencia, aunque cedió terreno en el tramo final del primer tiempo. Allí emergió la figura del arquero Agustín Rossi, quien respondió con seguridad ante los intentos del Pyramids, especialmente en una clara ocasión de Fiston Mayele que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

Flamengo y PSG: la final de la Copa Intercontinental

En el inicio del complemento, el Mengão golpeó nuevamente. Otra asistencia de De Arrascaeta, esta vez desde un centro al segundo palo, encontró a Danilo, quien sentenció el marcador con un certero cabezazo. A partir de entonces, el equipo africano mostró carácter y orden, dificultando la salida de balón del Flamengo y generando algunas aproximaciones peligrosas, aunque sin la eficacia necesaria para descontar.

Con el resultado asegurado, el técnico Filipe Luís también tuvo espacio para gestos simbólicos, como el ingreso de Pedro en los minutos finales, tras un largo periodo de inactividad por lesión. Ahora, Flamengo se prepara para el gran desafío: enfrentará al Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, en la final de la Copa Intercontinental 2025.

El choque se disputará el miércoles 17 de diciembre, nuevamente en el Estadio Ahmad bin Ali, y coronará al nuevo campeón del mundo en un enfrentamiento entre dos de los ataques más temidos del fútbol actual.

