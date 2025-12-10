Flamengo vence al Cruz Azul y gana el Derbi de las Américas

El Flamengo volvió a demostrar por qué es uno de los clubes más imponentes del continente tras imponerse 1-2 al Cruz Azul en Catar, consolidándose como campeón del Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental. La figura del encuentro fue el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, autor de los dos goles que sellaron el triunfo del actual monarca de la Copa Libertadores, en un duelo intenso y lleno de momentos decisivos.
El partido inició con un planteamiento físico desde el mediocampo, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones sin generar peligro inmediato. Cruz Azul intentó progresar por las bandas, pero Flamengo se mostró ordenado y sólido. El cuadro brasileño abrió el marcador al minuto 14 tras un error de Gonzalo Piovi en la salida, que permitió a De Arrascaeta definir con frialdad. Aunque los mexicanos trataron de reaccionar, los cariocas continuaron generando opciones, como la llegada de Bruno Henrique al minuto 24.
Flamengo vence al Cruz Azul de la mano de De Arrascaeta
El conjunto celeste tomó mayor iniciativa en la recta final del primer tiempo y encontró su recompensa justo antes del descanso. Tras un gol anulado a Gabriel Fernández por fuera de lugar, fue Jorge Sánchez quien firmó el empate 1-1 con un potente derechazo desde fuera del área al minuto 44, luego de una asistencia precisa de Carlos Rodríguez. Ese golpe anímico permitió a Cruz Azul irse al descanso con mejores sensaciones, pese a las dificultades vividas en la primera media hora.
En la segunda parte, ambos equipos buscaron el arco rival, aunque sin claridad hasta que Flamengo volvió a aparecer con mayor profundidad. Gonzalo Plata estuvo cerca de adelantar a los brasileños al 69, y apenas dos minutos después, De Arrascaeta volvió a hacerse presente con un zurdazo que selló el 1-2 definitivo. Cruz Azul terminó el encuentro volcado al ataque con tres delanteros, pero la defensa rojinegra mantuvo el orden y defendió con determinación. Con el triunfo, el equipo de Filipe Luís avanzó a la siguiente fase, donde enfrentará al Pyramids FC de Egipto en busca de un lugar en la final ante el Paris Saint-Germain.