Jugador del Flamengo a juicio por caso de apuestas ilegales

El futbolista brasileño Bruno Henrique, figura del Flamengo y reciente campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, enfrentará un juicio por estelionato luego de que un tribunal del Distrito Federal de Brasilia considerara procedente la denuncia presentada por la Fiscalía. La decisión, anunciada este jueves por la Tercera Sala Criminal del Tribunal de Justicia, amplía los cargos que pesaban sobre el atacante, inicialmente acusado solo de fraude en competiciones deportivas.
El caso se remonta a una investigación abierta en 2023, cuando la Fiscalía señaló que el jugador habría participado en una supuesta red de manipulación de apuestas deportivas. El juez de primera instancia, Fernando Brandini Barbagalo, había aceptado procesarlo únicamente por fraude, al considerar insuficientes las evidencias para imputarle también el delito patrimonial de estelionato. Sin embargo, la instancia superior concluyó de forma unánime que sí existen elementos suficientes para ampliar los cargos, subrayando que la propia Confederación Brasileña de Fútbol investiga estos hechos.
¿Quién es Bruno Henrique, figura del Flamengo?
De acuerdo con la acusación, Bruno Henrique habría compartido información privilegiada con su hermano, Wander Nunes Pinto Júnior, uno de los otros ocho señalados en la causa. En mensajes interceptados por las autoridades, ambos habrían coordinado que el jugador recibiera una tarjeta amarilla durante un partido del 1 de noviembre de 2023 frente al Santos, lo que permitió a allegados beneficiarse con apuestas realizadas en plataformas digitales. Las sospechas surgieron tras alertas de casas de apuestas por movimientos inusuales, lo que llevó a la Policía Federal a incautar dispositivos y analizar cerca de 4.000 conversaciones de WhatsApp.
En paralelo al proceso penal, el tribunal deportivo determinó que el atacante violó el código de ética del fútbol brasileño, imponiéndole una multa de 100.000 reales, la más alta contemplada. Aunque los magistrados concluyeron que sí hubo infracción, aclararon que la conducta no fue totalmente intencional, por lo que revocaron la suspensión de doce partidos establecida en una decisión anterior.
Este revés legal llega en un momento especialmente sensible para Bruno Henrique y el Flamengo, apenas un día después de que el club se consagrara campeón del Brasileirão y a pocas horas del viaje del equipo a Catar para disputar la Copa Intercontinental. Mientras continúa avanzando el proceso judicial, el caso ya ha generado un intenso debate en Brasil sobre la integridad en el deporte y el creciente impacto de las apuestas en el fútbol profesional.