 Los héroes del Toluca levantan la mano para jugar el Mundial
Deportes

Los héroes del campeón Toluca levantan la mano para jugar el Mundial

Con Paulinho y Vega, Toluca fue el equipo de mejor ataque en el Apertura 2025 y, al ganar el título, llegó a 12 estrellas, las mismas del Guadalajara.

Compartir:
Paulinho fue uno de los héroes del Toluca el domingo en la final del Apertura 2025 de la Liga MX
Paulinho fue uno de los héroes del Toluca el domingo en la final del Apertura 2025 de la Liga MX / FOTO: EFE

El portugués Paulinho y el mexicano Alexis Vega, héroes del triunfo del Toluca en la final del Apertura del futbol mexicano, aseguraron este domingo que después del campeonato ganado al Tigres UANL, confían en jugar la próxima Copa Mundial.

"Voy a hacer todo para jugar el Mundial con mi país", dijo a los medios mexicanos Paulinho el campeón de los goleadores de los tres torneos de liga más recientes en México.

Paulinho rompió esta noche un empate 1-1 con el Tigres UANL con un gol de zurda en el minuto 52 para darle la victoria a su equipo, empatar la final y provocar la definición en serie de penaltis.

Toluca logra bicampeonato en la Liga MX

Toluca iguala a “Chivas” del Guadalajara en títulos y queda a uno de ser el segundo más ganador de la liga mexicana de futbol.

Caso de Alexis Vega

Desde los 11 metros los dos equipos llegaron empatados 8-8, tras 11 rondas; el campeón mundial argentino Ángel Correa falló por Tigres y Alexis Vega, que ya había convertido en su primer turno de penaltis, volvió a hacerlo para darle el triunfo a los Diablos.

Vega lleva más de mes y medio lastimado, pero hoy se infiltró, llegó al partido desde el banquillo y pateó con seguridad el gol decisivo del campeonato, después de lo cual levantó la mano para jugar el Mundial.

"Mi mente está en el Mundial; sé lo importante que es representar a mi país y trataré de recuperarme para ser tomado en cuenta y darlo todo", aseveró el jugador de Toluca.

Paulinho y Vega, una pareja explosiva

Con Paulinho y Vega, Toluca fue el equipo de mejor ataque en el Apertura y, al ganar el título, llegó a 12 estrellas, las mismas del Guadalajara, al que alcanzó en el segundo lugar de los máximos campeones de la liga, con cuatro cetros menos que América.

El entrenador argentino del Toluca, Antonio Mohamed, sumó su quinto campeonato, dos menos que los más ganadores de títulos, Ignacio Trelles y el brasileño Ricardo Feretti.

*Información EFE.

En Portada

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidost
Nacionales

Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidos

07:39 PM, Dic 14
Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes t
Nacionales

Pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán se expresan por los hechos recientes

08:58 PM, Dic 14
Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángelest
Farándula

Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa en su residencia de Los Ángeles

10:09 PM, Dic 14
Municipal: Nicolás Samayoa crítica campo de Achuapat
Deportes

Municipal: Nicolás Samayoa crítica campo de Achuapa

08:13 AM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos