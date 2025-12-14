Toluca logra bicampeonato en la Liga MX

El Toluca del entrenador argentino-mexicano, Antonio Mohamed, recibió esta noche en el estadio Nemesio Diaz "La Bombonera" al Tigres del estratega argentino, Guido Pizarro, en la vuelta de la final de la Liga MX, para una definición de infarto donde había mucha historia en juego.
Con una desventaja de 0-1, el Toluca buscaba revertir la historia y dejar atrás el gol de Ángel Correa. Pero la historia parecía que se ensañaba contra el cuadro de los "Choriceros", ya que Fernando Gorriarán a los 14 minutos de iniciado el partido colocaba el 0-1 y en ese momento un global de 0-2 poniendo el camino hacia el título de forma espinosa para los "Diablos Rojos".
Pero el impulso de su gente, el futbol de Toluca, y las ganas de hacer historia en México hicieron que el equipo de Mohamed se comiera en el resto de la primera parte a su rival. Lo presionó, lo ahogó y con gol de Helinho al 40, el partido se igualaba 1-1 (global: 1-2).
El partido fue intenso, con Toluca controlando la posesión y asfixiando a Tigres en varios momentos, mientras los felinos buscaron contragolpes. Al final del primer tiempo, los ánimos se calentaron: Gignac encaró al cuarto árbitro por una falta no marcada, generando empujones que fueron calmados por jugadores de ambos equipos.
La segunda parte sería fundamental. Toluca estaba obligada a marcar dos goles y no recibir tantos para ser campeón. Al 52, "La Bombonera" de Toluca estallaba en júbilo tras el gol del portugués João Paulo Dias Fernandes "Paulinho". Era el 2-1, global de 2-2, y en ese momento, el partido se extendería a tiempo extra dado el empate general en la serie final.
Tras la remontada parcial, Tigres reaccionó y complicó el final del partido para el Toluca ya que fue un duelo más parejo y con llegadas de bastante peligro a favor de los visitantes.
El partido ya no tuvo más movimiento en el marcador y debió extenderse al tiempo extra, instancia donde hubo algunas jugadas de peligro que pudieron definir el título, pero las intervenciones oportunas de los porteros Luis Manuel Gracía y Nahuel Guzmán fueron determinantes. El campeón de la Liga MX se definía con una tanda de penaltis (9-8).
Toluca campeón
En una de las definiciones más dramáticas de la historia, Toluca logró el bicampeonato. Nicolás Ibáñez falló en el primer intento. Luego acertaron Alexis Vega, Fernando Gorriarán, Santiago Simón y Jonathan Herrera, hasta llegar al fallo de Federico Pereira para un 2-2.
El resto de la tanda de cinco remates fueron acertadas por Uriel Antuna, Jesús Gallardo, Ángel Correa y Franco Romero para un 4-4.
En muerte súbita, anotaron Juan Pablo Vigón, Oswaldo Virgen, Juan José Purata, Fernando Arce, Jesús Garza, Bruno Méndez, Javier Aquino y Diego Barbosa para el 8-8 ya con nueve tiradores por equipo.
Para los remates 10 y 11 la situación fue dramática ya que fallaron Joaquim Henrique y Juan Pablo Domínguez. En los remates de los porteros, Nahuel Guzmán falló luego que detuviese Luis Manuel García, y García fallaba tras tremenda atajada de Guzmán. El partido seguía 8-8.
Se vino la segunda ronda de tiradores. Ángel Correa no podía celebrar tras la atajada del portero de Toluca, Luis Manuel García; y Alexis Vega anotó el 9-8 para un Toluca campeón del Apertura 2025 y bicampeón dentro de la Liga MX.
El GOL del título. El tanto con el que Alexis Vega le dio su título 12 al @TolucaFC en su regreso tras la lesión. ??#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/CR7YYPJKm2— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025
Llegó el título 12
Toluca logró el título del Apertura 2025 de la Liga MX este domingo y con ello alcanzó las 12 copas en su historia, igualando al histórico "Chivas" del Guadalajara en el segundo lugar, quedando a un título de superarlos y ser en solitario el segundo equipo más importante en la historia de México por detrás del América que suma 16 títulos.
Asimismo, Toluca entra en el cuadro de los clubes privilegiados en ser bicampeón de torneo cortos. En ese sentido, se suma a Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004), León (Apertura 2013 y Clausura 2014), Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) y América (Apertura 2023 y Clausura 2024). Toluca es el quinto equipo en lograr ese hito.