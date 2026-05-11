Hallan armas en caja de encomiendas en puerto Santo Tomás de Castilla

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron este lunes, 11 de mayo, un arsenal ilegal oculto en cajas de encomiendas inspeccionadas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, departamento de Izabal.
Según el reporte policial, el hallazgo se realizó durante la revisión de un furgón procedente de Estados Unidos que el personal a cargo llevó a cabo en las últimas horas. En el interior de las encomiendas fueron decomisados los siguientes objetos sin la documentación legal correspondiente:
- Cuatro rifles calibre .22.
- Una escopeta calibre 12.
- Dos pistolas.
- Dos tolvas.
- 937 municiones de distintos calibres.
Más armas ilegales localizadas
Las autoridades señalaron que los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y de la SGAIA mantienen constantes operativos en la Portuaria Santo Tomás de Castilla y han realizado otros hallazgos similares.
Únicamente en la última semana, en esa terminal portuaria fueron localizadas aproximadamente 35 armas de fuego, entre rifles, escopetas y pistolas, además de 599 municiones de diferentes calibres y 15 tolvas.
La Policía Nacional Civil mantiene las diligencias inspección y control en la portuaria para evitar el ingreso ilegal de armamento al país y fortalecer las acciones contra estructuras dedicadas al tráfico ilícito de armas.