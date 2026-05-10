El mensaje de Messi tras la coronación liguera del Barcelona

El legado de Lionel Messi con el FC Barcelona sigue más vigente que nunca. El astro argentino celebró este domingo el título de LaLiga 2025/26 conquistado por el conjunto azulgrana tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, un resultado que prácticamente sentenció el campeonato a falta de pocas jornadas para el cierre del torneo.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual futbolista del Inter Miami CF reaccionó pocos minutos después del Clásico con un mensaje breve, pero cargado de sentimiento hacia el club donde construyó gran parte de su historia. "¡Campeones! Visca el Barça!", escribió Messi, desatando rápidamente miles de reacciones de aficionados azulgranas alrededor del mundo, quienes continúan viendo al argentino como el máximo referente en la historia de la institución.
Messi y su fuerte vínculo con el FC Barcelona
La relación entre Messi y el Barcelona dejó una huella imborrable en el fútbol mundial. Durante su paso por el club catalán, el delantero disputó 778 partidos oficiales, en los que anotó 672 goles y repartió 303 asistencias, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico de la entidad. Además, conquistó un total de 35 títulos, entre ellos 10 Ligas españolas, 4 UEFA Champions League, 7 Copas del Rey y 3 Mundiales de Clubes, consolidándose como la figura más importante que ha vestido la camiseta blaugrana.
Aunque actualmente desarrolla su carrera en la MLS con el Inter Miami, Messi mantiene intacto su vínculo emocional con el Barcelona. Cada éxito del club suele venir acompañado de algún gesto o mensaje del argentino, quien continúa siendo admirado y recordado por la afición culé como uno de los grandes símbolos de una de las etapas más exitosas en la historia del equipo catalán.