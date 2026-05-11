 Accidente vial: conductor colisiona y abandona vehículo en ruta al Atlántico
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Accidente vial: conductor colisiona y abandona vehículo en ruta al Atlántico

La PNC fue notificada por las autoridades de tránsito para el seguimiento del incidente.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este lunes, 11 de mayo, en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, en el carril derecho con dirección de ingreso hacia la Ciudad de Guatemala, donde un vehículo quedó empotrado en la baranda de contención.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el automotor fue localizado por los agentes de la institución sin su conductor en el lugar del percance, por lo que se coordinó la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que mantienen regulación vehicular en el sector para evitar complicaciones en la circulación mientras se realizan las acciones de retiro del vehículo y el seguimiento del incidente.

Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar nuevos percances en el área.

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