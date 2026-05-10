Accidentes en carretera dejan un fallecido y ocho heridos

Bomberos Voluntarios reportaron dos accidentes de tránsito que involucraron picops, durante la tarde de este domingo, 10 de mayo de 2026; uno de ellos ocurrió en el kilómetro 60 de la ruta Interamericana, con saldo de un hombre fallecido. Los paramédicos indicaron que la victima mortal era el conductor del vehículo que quedó volcado en el lugar.
El segundo de los accidentes, un picop cayó en una hondonada de 75 metros de profundidad, en la aldea Chojol de Tactic, Alta Verapaz. Técnicos en urgencias médicas informaron que el percance dejó a ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Imágenes de los rescatistas mostraron que en el accidente de la aldea Chojol, las ocho personas lesionadas viajaban en un picop rojo que quedó con serios daños en su carrocería tras la caída en la hondonada.
Asimismo, las fotografías mostraron que el carro que se accidentó en la ruta Interamericana quedó con las llantas hacia arriba. En el lugar, los rescatistas dieron aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para realizar las tareas de investigación y levantamiento de la víctima mortal.
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Investigan causas de los accidentes
Medios locales informaron que en el accidente del kilómetro 60 de la ruta Interamericana se realizan las gestiones para identificar al fallecido. Agregaron que el conductor tenía al menos 35 años de edad y que vestía playera negra, pantalón de lona azul y zapatos tenis color beige.
Agregaron que el picop cayó en una hondonada de unos 15 a 20 metros de profundidad, frente a una colonia residencial de la carretera Interamericana. Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito en el sector.
Mientras tanto, medios locales de Tactic, Alta Verapaz, narraron que para extraer a los heridos del segundo de los accidentes, los rescatistas tuvieron que realizar maniobras para descender la distancia que tiene el barranco donde cayó el picop.