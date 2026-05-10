Atienden parto dentro de vehículo en pleno Día de la Madre

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la labor de parto de una mamá, dentro de un vehículo, en pleno Día de la Madre este domingo, 10 de mayo de 2026. La emergencia se reportó en el kilómetro 65 de la carretera con dirección a la cabecera del departamento de Escuintla.
Los rescatistas narraron que, tras recibir las llamadas de alerta al teléfono 1554, salieron al encuentro de un vehículo particular en donde transportaban a la madre en labor de parto. La emergencia fue atendida por rescatistas del municipio de La Democracia, departamento de Escuintla.
Los paramédicos implementaron los protocolos médicos correspondientes a la madre en el carro particular. Para llegar al lugar utilizaron la ambulancia identificada con las placas AD-170.
Los expertos reportaron que el parto fue atendido con éxito, por lo que a la madre y al bebé se le dio la atención pre-hospitalaria correspondiente. Posteriormente, ambo fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla para los cuidados médicos correspondientes.
En más noticias del Día de la Madre: Madres solteras relatan experiencias y motivaciones
Identifican a la madre atendida
El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, informó que la mamá atendida es Mabelyn Suceth Figeroa Santos, de 20 años. Asimismo, los paramédicos indicaron que esta es la segunda gestación de Figueroa.
Agregaron que la hora del parto fue 9:05 horas, en el kilómetro 65 de la salida del Ingenio Santa Ana. El servicio se brindó en un vehículo particular con placas particulares 960 GKV.
Los paramédicos declararon que el recién nacido es un varón de pelo negro, que pesó 3.4 kilogramos y una talla de 34 centímetros. El pequeño también presentó un tamaño cefálico de 34 centímetros, compartió el comunicador.
El citado cuerpo de rescate también reportó que la madre es originaria de la colonia Costa Rica, ubicada en el municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. La mujer y el pequeño quedaron bajo los cuidados del equipo médico de turno en el Hospital Nacional de Escuintla.