Madres solteras relatan experiencias y motivaciones

Según datos del Registro Nacional de las Personas, unas 44 mil 700 mujeres registraron a sus hijos como madres solteras durante 2025, lo que representó una disminución, con relación a la misma cifra reportada de 2024, que fue de 47 mil 754.
Las celebraciones del Día de la Madre también resaltan el trabajo duro de las madres solteras, quienes son polifacéticas y determinadas ante los desafíos que enfrentan diariamente, porque son aún más grandes. Ellas deben enfrentar la presión económica y emocional sin el apoyo del padre de sus hijos, ya sea por elección, divorcio o viudez.
Carmen Escobar, es un ejemplo de lucha como madre soltera, porque a los 27 años le tocó salir adelante con dos hijos pequeños. Ella relató que cuando el menor de sus pequeños no superaba los cinco años, tuvo que enfrentar múltiples adversidades.
Me metí a trabajar por mi cuenta y empecé a coser para fabricar sábanas de retazos. En ese entonces yo las daba a precios de Q10.00 cada una, pero si me compraban de seis en adelante yo las daba a Q7.00", comentó Escobar.
Aunque hoy sus hijos ya son adultos, ella continúa trabajando y luchando. Actualmente recuerda que cuando sus pequeños empezaron a estudiar, "le tocó más duro", refiriéndose a la carga económica. "Estoy agradecida con Dios porque ya están grandes y yo sigo trabajando", expresó.
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Madres solteras enfrentando el miedo sin titubear
Carmen recordó que uno de sus mayores temores era dejar solos a sus hijos en casa, principalmente durante la época de lluvia.
Lo que más me dolía era dejar a mis hijos pequeños porque sentía miedo cuando llovía, debido a que en casa se entraba toda el agua. Pero gracias a Dios, lo que hacía cuando estaba con ellos era subirlos a la mesa, mientras rompía una tablita para que saliera el agua", recordó.
Tras superar los desafíos, Carmen insta a las madres solteras a nunca dejar de luchar y señala que, aunque el camino no es fácil, su mayor satisfacción es ver a sus hijos realizados.
Miren hacia adelante; imaginen a sus niños ya grandes y eso les hará reflexionar, porque a veces sentimos que nos quedamos con tanta situación, pero hay que seguir adelante", motivó.
Receta para ser madre soltera y profesional de éxito
Ser madre soltera y cumplir el sueño profesional no siempre es sencillo, pero con perseverancia y el apoyo de la familia ambos espacios pueden combinarse, como lo expresó la locutora Melanie Reina.
Yo creo que lo más lindo de ser mamá soltera es disfrutar esta etapa de mi vida que desde que empezó, él es mi mayor motivación para salir a trabajar, hacer las cosas bien, y ni inspiración completamente es él", comentó.
"El me motivó a ser cada vez mejor y creo que también me inspira a ser esa imagen de ser humano de calidad para que pueda tener un ejemplo bonito a través de los ojos de su mami", expresó.
Agregó que, pese al cansancio de la jornada laboral, resulta satisfactorio regresar a casa y ver la sonrisa de su hijo.
"Siempre hay retos. Al final del día uno tiene que saber que hay que tener mucha gratitud con las oportunidades laborales, aunque como madre soltera uno también tiene que buscar ese apoyo, quizás en una abuelita o en una persona de confianza, porque uno quisiera viajar con ellos guardaditos en la bolsita, pero no se puede", compartió.
Es parte de los retos, pero la satisfacción más bonita es poder saber que siempre hay alguien en la casa esperándolo a uno con una sonrisa, con un abrazo, con una vocecita que le dice a uno: ‘mami’", finalizó.
Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.