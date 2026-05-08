 Día de la Madre impulsa exportación de flores en Guatemala
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Día de la Madre impulsa exportación de flores en Guatemala

La celebración del Día de la Madre representa el pico más importante del año para la industria de las flores, según AGEXPORT.

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Según AGEXPORT, EE. UU. es el país que más flores guatemaltecas importa., AGEXPORT
Según AGEXPORT, EE. UU. es el país que más flores guatemaltecas importa. / FOTO: AGEXPORT

Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la celebración del Día de la Madre eleva hasta 10% las exportaciones de flores, por lo que el 10 de mayo no solo es una fecha de celebración familiar, sino una de las temporadas de mayor dinamismo comercial en el primer semestre del año.

El reporte de AGEXPORT señala que en estas fechas, los productos como flores, chocolates, fragancias y experiencias de bienestar concentran la atención del consumidor. "Aún en estos momentos, en que se atraviesa un contexto nacional e internacional desafiante, datos de AGEXPORT, revelan que el sector de flores, follajes y plantas ornamentales lidera la actividad, en los mercados locales y en las exportaciones.

AGEXPORT atribuye los datos de exportaciones en el Día de la Madre a la Unidad de Inteligencia de Mercados y a la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores. En consecuencia, "el Día de la Madre representa el pico más importante del año para esta industria".

Un comunicado de AGEXPORT añade que "durante estas semanas, las exportaciones de flores crecen entre 8% y 10%, y en algunos casos la producción llega a triplicarse para atender la demanda internacional".

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¿Qué país requiere más flores en el Día de la Madre?

"Estados Unidos se posiciona como el principal destino de las flores guatemaltecas en esta temporada", aseguró el comunicado de AGEXPORT.

El documento añade que el segundo país que requiere este producto es Canadá, seguido por el Caribe y Centroamérica. "La preferencia por el producto nacional responde a su calidad, frescura y variedad", destacó AGEXPORT.

"Hacemos posible nuestra visión de hacer de Guatemala un país exportador", aseguró Brigitte Obrock, Coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT.

Asimismo, la entidad indicó que "las rosas encabezan la lista de exportación, seguidas de orquídeas, aves del paraíso, lirios, claveles y proteas.

Obrock añadió que también se exportan follajes que complementan los arreglos y elevan su valor comercial. "Esta combinación responde a tendencias internacionales y a una lógica de consumo, porque el cliente busca propuestas completas, listas para regalar".

"Durante esta temporada del Día de la Madre, el sector de plantas ornamentales, follajes y flores ha logrado actuar con determinación, manteniendo un buen ritmo de exportaciones. Sin embargo, este desempeño se ha dado en un contexto desafiante, marcado por el aumento en los costos logísticos y navieros, así como por limitaciones en la infraestructura vial que generan retrasos y mayores gastos operativos. Si bien el sector continúa creciendo y cumpliendo con sus mercados, es claro que, con mejores condiciones en el entorno logístico, el potencial de exportación podría ser aún mayor", comentó Obrock.

Flores también destacan en el mercado nacional

Según AGEXPORT, "en el mercado local, esta tendencia también es evidente. Las flores mantienen su liderazgo como el regalo más representativo del Día de la Madre, presentes en todos los canales de venta, desde mercados tradicionales hasta plataformas digitales".

Las autoridades añadieron que estas plantas suelen combinarse con chocolates, convirtiéndose en el formato más demandado por los consumidores.

Por ello, "en esta temporada, sectores como el de chocolates, perfumería, cosmética y bienestar activan una oferta complementaria que responde a una tendencia. El consumidor no solo compra un producto, busca una experiencia. Los paquetes de spa, tratamientos faciales, fragancias en presentación de regalo y sets de cuidado personal han ganado terreno como alternativas que apelan al tiempo, el descanso y el autocuidado".

"Este comportamiento confirma un cambio en la forma de consumir. El valor ya no está únicamente en el objeto, sino en el mensaje que transmite. Regalar flores sigue siendo un gesto simbólico de afecto, mientras que los productos complementarios refuerzan la intención y elevan la experiencia", señaló Jonathan Morán, Analista de Mercados Senior de AGEXPORT.

Economía y trabajo por el Día de la Madre

"El impacto también se traduce en empleo. Se estima que esta temporada genera alrededor de 5,000 puestos de trabajo, principalmente en áreas rurales y con una alta participación de mujeres, lo que refuerza el rol del sector de plantas ornamentales, follajes y flores como motor de desarrollo local", aseguró AGEXPORT.

En términos económicos, el Día de la Madre moviliza una parte significativa de las exportaciones anuales de flores y genera más de US$50 millones en divisas. Esto convierte a la temporada en un momento clave para la industria.

"Detrás de cada arreglo floral, cada caja de chocolates o cada experiencia de bienestar, hay una industria que conecta emociones con oportunidades económicas, llevando el nombre de Guatemala a distintos mercados del mundo", finalizó AGEXPORT.

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