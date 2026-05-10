PMT prevé complicaciones viales por el Día de la Madre

Las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de la capital, Mixco y Villa Nueva pronosticaron complicaciones en el tránsito durante este domingo, 10 de mayo de 2026, por las actividades relacionadas con la celebración del Día de la Madre. Los voceros de las referidas instituciones coincidieron en señalar que puede haber alta carga vehicular en restaurantes, centros comerciales, cementerios y áreas recreativas.
Según el director de la PMT de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, el incremento del tránsito por el Día de la Madre comenzó desde el sábado recién pasado y podría extenderse hasta la noche del domingo. El comunicador atribuyó el movimiento a que miles de familias aprovecharán el tiempo para realizar compras, hacer festejos tipo convivio y reuniones familiares para agasajar a mamá.
Montejo agregó que la celebración del Día de la Madre sí genera un impacto directo en la movilidad vial, especialmente en sectores comerciales y lugares turísticos. El entrevistado ejemplificó lo anterior relatando que se esperan muchos vehículos en lugares como los parques del IRTRA, Zoológico La Aurora y cementerios públicos y privados.
En cuanto a los comercios, el representante de la PMT prevé alta afluencia en áreas donde se comercializan flores y regalos alusivos al Día de la Madre. Subrayó que varias iglesias realizarán actividades especiales y misas, lo que también provocará concentración de personas y tránsito lento.
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Mixco en alerta por el Día de la Madre
Roger Escalante, gerente de EMIXTRA, informó que en el municipio de Mixco experimentaron alta carga vehicular desde el viernes pasado. Los sectores comerciales de Mixco representaron mayor cantidad de vehículos el sábado pasado, principalmente en los kilómetros 13 y 14 de la calzada Roosevelt.
Otros sectores con alta afluencia serán el bulevar San Cristóbal y áreas comerciales de la ruta Interamericana, indicó Escalante. También explicó que, aunque el domingo normalmente disminuye la cantidad de vehículos, las visitas a restaurantes, centros comerciales y tiendas generarán movilidad lenta durante gran parte del día.
PMT de Villa Nueva activa protocolos por la festividad
Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que la institución que representa mantiene preparado al personal para atender cualquier emergencia o complicación vial durante el fin de semana del Día de la Madre.
Señaló que las actividades organizadas por centros educativos, municipalidades y comercios también incrementan el tránsito en distintos sectores. Consideró que la presencia de vendedores informales en semáforos, ofreciendo flores y regalos para mamá, podría afectar la movilidad en varios puntos.
Las autoridades de los tres municipios coincidieron en recomendaron a los automovilistas planificar sus recorridos, salir con tiempo y mantener la paciencia para evitar inconvenientes en el tránsito durante el Día de la Madre.
Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.