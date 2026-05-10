 Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridos
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Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridos

El accidente de tránsito del autobús ocurrió durante la noche del sábado pasado por causas que aún se investigan.

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El accidente causó heridas en 15 pasajeros, de los que cuatro fueron hospitalizados., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente causó heridas en 15 pasajeros, de los que cuatro fueron hospitalizados. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron este domingo, 10 de mayo de 2026, que un autobús se accidentó en el kilómetro 42 de la carretera al Atlántico la noche del pasado sábado, con saldo de 15 pasajeros heridos. Los rescatistas informaron que, tras el percance, cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales, de las estaciones de Sanarate y San Antonio La Paz atendieron la emergencia a bordo de tres ambulancias. Tras el accidente del autobús, los rescatistas confirmaron que las 15 personas con lesiones recibieron atención prehospitalaria, que incluyó procedimientos de primeros auxilios.

En imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar que una de las pasajeras del autobús siniestrado tu que ser trasladada en silla de ruedas hacia el centro asistencial donde fue atendida. Los cuatro pacientes que fueron llevados al Hospital Nacional de Guastatoya quedaron al resguardo y observación de los médicos de turno.

Las fotos compartidas por los paramédicos demuestran que el autobús se salió de la cinta asfáltica por razones que se desconocen. El accidente vial causó el cierre temporal de al menos un carril de la vía; en el automotor también viajaban niños, según el material compartido.

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Identifican a los cuatro pacientes llevados al hospital

Mario Upún, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que el autobús regresaba hacia la aldea El Chile, de San Antonio La Paz, tras un viaje familiar; todos regresaban de un paseo al puerto de San José, en el departamento de Escuintla.

Asimismo, indicó que los cuatro pacientes trasladados al Hospital Nacional de Guastatoya fueron identificados como:

  • Ricardo Matías Luna Cruz 3 años
  • Sindy Patricia Cruz Rodríguez 34 años .
  • Britney Fabiana Avendaño Hernández 19 años
  • Alberta Carmelita Nantes Álvarez 56 años

Causas del accidente del autobús

Según los pasajeros, el piloto identificado como Luis José Cerón, de 30 años, conducía en posible estado de ebriedad y se quedó dormido al volante al momento del accidente.

Upún reportó que la unidad de transporte que se accidentó está identificada con las placas comerciales 426 BJR.

Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridos | Bomberos Municipales Departamentales

Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridos / Bomberos Municipales Departamentales

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