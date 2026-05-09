 Frustran ataque armado contra ciudadanos en Escuintla
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Frustran ataque armado contra ciudadanos en Escuintla

El ahora detenido ya había sido capturado, pero hace un mes recuperó su libertad. En esta ocasión disparó contra la PNC.

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William Vega fue detenido después de una persecución que terminó en un río de aguas negras., PNC de Guatemala.
William Vega fue detenido después de una persecución que terminó en un río de aguas negras. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dieron seguimiento a un hombre señalado de pertenecer a la pandilla del Barrio 18 en la cabecera de Escuintla, lo que habría permitido frustrar un ataque armado en contra de ciudadanos de ese departamento. Los uniformados identificaron al detenido como William Daniel Vega Olivares, de 24 años, alias "Sharky".

La PNC aseguró que alias "Sharky" es sicario de "la terrorista mara 18" y hace un mes salió de la cárcel. Agregaron que este sábado, 9 de mayo de 2026, pretendía atacar a ciudadanos del citado departamento. Vega fue capturado por policías de la comisaría 31, a un costado de la colonia La Dignidad, Escuintla, reportó la PNC.

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado | PNC de Guatemala

El detenido disparó en contra de la PNC al verse vigilado / PNC de Guatemala

Según la PNC el apresado fue sorprendido preparando un ataque armado contra vecinos del área. "Al observar a los policías disparó a los uniformados, aunque nadie resultó herido", narraron los agentes.

La PNC indicó que alias "Sharky" fue rápidamente neutralizado tras una persecución que finalizó en un río de aguas negras del sector de la cabecera de Escuintla.

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Decomisan arma de fuego en Escuintla

La PNC indicó que, durante la captura lograron incautar una pistola sin licencia de portación. El ilícito es de 9 milímetros, marca Bull Cherokee, confirmaron los agentes policiales.

Según las investigaciones, el ahora detenido es un presunto sicario de la mara del Barrio 18 y podría estar vinculado a extorsiones y ataques armados contra pilotos del transporte de pasajeros en Escuintla.

Hace un mes obtuvo su libertad, luego de permanecer en prisión durante algunos días, en la Granja Canadá", indicó la PNC.

El detenido está acusado de varios delitos, como hurto, posesión de droga para el consumo y portación ilegal de arma de fuego.

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