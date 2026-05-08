Mejores días para cortarte el cabello en mayo según la luna

El calendario lunar de mayo 2026 vuelve a estar en la mira de quienes confían en la energía de la Luna para decidir el mejor momento para cortarse el cabello.
La tradición señala que cada fase lunar ofrece distintos beneficios según el objetivo buscado: ya sea crecimiento rápido, más volumen, mantener el corte por más tiempo o incluso evitar que el cabello pierda fuerza.
La influencia de la Luna sobre decisiones cotidianas como ir a la peluquería conecta prácticas ancestrales con la rutina moderna. Si quieres planificar tu visita al salón, toma nota de las fechas clave de cada fase lunar durante mayo y lo que, según la creencia popular, pueden hacer por tu cabello.
- Luna creciente: haz que tu cabello crezca rápido y fuerte
Si buscas que tu melena se desarrolle con mayor vitalidad y notas que tarda en crecer, la Luna creciente es la aliada ideal. En mayo de 2026, el momento destacado de esta fase será el 23.
La tradición sostiene que cortar el cabello durante la Luna creciente acelera el ritmo de crecimiento, además de fortalecerlo y devolverle frescura tras los daños por calor o tratamientos químicos.
Agendar un corte durante esta fase es común entre quienes desean ver resultados más notorios en poco tiempo, ya sea renovando las puntas o apostando por un look completamente nuevo.
- Luna llena: volumen y brillo extra en tu corte
Para quienes desean aumentar el cuerpo y la presencia de su cabello, la Luna llena representa el mejor punto del calendario lunar. Esta fase sucederá el 31 de mayo en 2026. En la cultura popular se asocia la energía potente de la Luna llena con el aumento de la densidad, la fuerza visual y el brillo de la melena.
Elegir esta fecha puede beneficiar especialmente a quienes tienen el cabello fino, sin mucho volumen o buscan un efecto más notorio en peinados y cortes que requieren cuerpo. El resultado, según la tradición, será una melena que se ve más saludable y con mayor peso visual.
- Luna menguante: ideal para prolongar ese corte definido
Si tu objetivo es espaciar tus visitas a la peluquería, la recomendación es hacerlo durante la Luna menguante, que marcará el 7 de mayo en 2026. Esta etapa es perfecta si tienes un corte con líneas definidas (como bobs, flequillos o estilos que requieren mantenimiento) y buscas que la forma dure más tiempo sin cambios notables.
La creencia popular indica que el crecimiento del cabello se ralentiza en esta fase, por lo que el corte se mantiene fresco y definido durante semanas. Es una opción apreciada tanto por quienes cuidan su tiempo como por quienes desean reducir los retoques frecuentes.
- Luna nueva: mejor evitar las tijeras en esta fase
El 15 de mayo de 2026 corresponde a la Luna nueva, tradicionalmente rodeada de advertencias para quienes piensan en cortarse el cabello. Según el folclore, cortar el cabello en Luna nueva puede debilitarlo o hacer que su crecimiento sea más lento de lo habitual. Por ello, muchas personas deciden postergar cambios de look y dedicar esta fecha a tratamientos de hidratación, descanso capilar o cuidados menos invasivos.
Tradición y decisión personal marcan la agenda capilar
Aunque no existe evidencia científica que respalde la influencia directa de las fases lunares sobre el cabello, la práctica ha persistido porque ofrece una guía simbólica y sencilla para organizar rituales de cuidado y renovación personal.
Muchas personas encuentran valor en alinear su decisión no solo con el calendario lunar, sino con sus propias intenciones de cambio y bienestar. Sea cual sea la fecha elegida, lo fundamental es que el corte represente un momento personal de renovación y cuidado.