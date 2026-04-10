Playlist histórica de Artemis II: Música en el espacio

La NASA sorprendió a millones de personas al compartir la playlist oficial de la misión Artemis II, una selección musical que acompañó a los astronautas durante su histórico viaje alrededor de la Luna.
La agencia publicó la lista a través de Spotify con un mensaje directo: "Lo pidieron, aquí está", confirmando que cada canción fue elegida por los propios integrantes de la misión, retomando una tradición que se remonta a más de medio siglo.
Una misión histórica... con banda sonora
La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026, marcó un momento histórico al llevar nuevamente astronautas a orbitar la Luna, algo que no ocurría desde la era del programa Apolo.
La tripulación, conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, logró completar un sobrevuelo lunar y capturar impresionantes imágenes del lado oculto de la Luna, la Tierra y hasta un eclipse visto desde el espacio.
Además, alcanzaron una distancia récord de más de 252 mil millas desde la Tierra, convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado en la historia.
Las canciones que despertaron a la tripulación
Como parte de la tradición, los astronautas fueron despertados cada día con música seleccionada especialmente. Entre los temas destacados de la playlist se encuentran:
· Sleepyhead - Young & Sick
· Green Light - John Legend ft. André 3000
· Pink Pony Club - Chappell Roan
· Tokyo Drifting - Glass Animals ft. Denzel Curry
· Under Pressure - Queen & David Bowie
· Lonesome Drifter - Charley Crockett
Cada canción fue utilizada como "wake-up call", una práctica tradicional en misiones espaciales que busca motivar y generar conexión emocional entre la tripulación y el equipo en tierra.
La tradición musical de la NASA
El uso de música para despertar astronautas no es nuevo. Esta práctica se remonta al programa Apolo en los años 60 y 70, cuando los equipos en Tierra enviaban canciones a los astronautas como una forma de motivación y camaradería.
Según registros históricos de la NASA, la música elegida suele tener un significado especial para la tripulación o estar relacionada con momentos clave de la misión.
Por ejemplo, en misiones anteriores se utilizaron temas como "Come Fly With Me" o incluso música inspirada en películas espaciales, reforzando el vínculo emocional entre los astronautas y su viaje.
Más que canciones, una conexión humana
Más allá del entretenimiento, la música cumple un papel clave en el espacio: ayuda a mantener el ánimo, fortalecer el espíritu de equipo y crear momentos de cercanía en un entorno extremo.
En el caso de Artemis II, esta playlist se convirtió en un símbolo de la experiencia humana en el espacio, recordando que, incluso a miles de kilómetros de la Tierra, los astronautas siguen conectados con la cultura y las emociones del planeta.
El regreso a casa
La misión Artemis II concluye con el regreso de la cápsula Orion, que está programada para amerizar frente a la costa de California, cerca de San Diego.
Aunque la NASA aún no ha revelado cuál será la última canción que acompañará a la tripulación en su día final, existe la tradición de cerrar con temas simbólicos como "Going Back to Houston".
Lo que sí está claro es que esta misión no solo hizo historia en términos científicos, sino también culturales.