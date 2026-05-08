 Ataque de una mujer a estilista tras reclamo por corte de cabello
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Video capta ataque de una mujer a estilista tras reclamo por corte de cabello

Presunta inconformidad por corte de cabello termina en ataque contra estilista.

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Ataque a estilista habría ocurrido por inconformidad con su trabajo., Captura de pantalla video de X.
Ataque a estilista habría ocurrido por inconformidad con su trabajo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video registrado por cámaras de seguridad y que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer atacó a un estilista dentro de un salón de belleza en São Paulo, Brasil, luego de una supuesta inconformidad con un servicio de corte de cabello realizado semanas antes.

En las imágenes se observa a la clienta ingresar al establecimiento y permanecer en el lugar mientras el estilista Eduardo Ferrari atendía a otra persona. En ese momento, la mujer se ubica cerca de él, espera a que esté de espaldas y, sin mediar palabra, saca un objeto punzocortante de su bolso y lo hiere en el hombro.

El ataque ocurre en cuestión de segundos y sorprende tanto al personal del salón como a los clientes presentes. Tras la agresión, el estilista reacciona visiblemente herido y se retira del área, mientras otros trabajadores intervienen para contener la situación.

En el video también se aprecia cómo personal del establecimiento logra reducir a la mujer y evitar que continuara con la agresión, hasta la llegada de las autoridades, quienes posteriormente proceden a su detención.

Estado de salud del estilista

De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer habría mostrado inconformidad con el resultado del servicio recibido previamente en el mismo salón. Se señala que la clienta habría regresado en distintas ocasiones para exigir explicaciones y un reembolso, sin llegar a un acuerdo con el establecimiento.

El hecho ha generado amplia difusión en redes sociales debido a la violencia del ataque y la forma en que fue ejecutado dentro de un espacio público y concurrido.

El estilista fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por una herida en el hombro. Su condición fue reportada como estable y fuera de peligro.

Las autoridades brasileñas mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

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