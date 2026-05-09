 Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina
Nacionales

Fotos: Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina

Al menos una mujer y un hombre resultaron heridos en dos ataques armados simultáneos en la zona 9 capitalina.

Compartir:
El ataque armado ocurrió en la zona 9 capitalina., Amílcar Montejo.
El ataque armado ocurrió en la zona 9 capitalina. / FOTO: Amílcar Montejo.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó a Emisoras Unidas FM que ocurrieron dos ataques armados simultáneos en la zona 9 capitalina con el saldo preliminar de dos personas heridas; una mujer y un hombre, respectivamente.

Montejo precisó que el primer ataque armado fue contra una camioneta en la Calle Montufar y 5 avenida de la zona 9 capitalina. En ese escenario, Bomberos Municipales atendieron a una mujer herida que fue trasladada a centro asistencial.

Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina | Amílcar Montejo

Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina / Amílcar Montejo

Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina | Amílcar Montejo

Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina / Amílcar Montejo

Tras las balaceras de la zona 9, Montejo aseguró que se iniciaron cierres viales con dirección hacia la Plaza España y otras arterias de la zona 10 capitalina.

Montejo indicó que metros adelante ocurrió otra balacera y no descartó que haya sido perpetrada por los mismos agresores que viajaban en motocicleta. Asimismo, narró que posiblemente un transeúnte activó su arma en contra de los aludidos y uno de ellos resultó herido.

En video: Fuertes imágenes muestran el trágico accidente del bulevar San Cristóbal

Fuertes imágenes muestran el accidente del bulevar San Cristóbal

Según el material gráfico, la mujer que conducía la motocicleta no alcanzó a ver al tráiler que la atropelló en el bulevar San Cristóbal.

Menor ileso tras balaceras en zona 9

El comunicador añadió que en el sector del primer ataque armado un menor de edad resultó ileso. Montejo indicó que en el lugar hay fuerte movimiento de bomberos y de la Policía Nacional Civil por el hecho violento.

Montejo precisó que la segunda de las balaceras ocurrió en la 13 calle y 5a. avenida "A" de la zona 9. En este segundo escenario, Montejo no descartó que se tratar de un intento de robo; sin embargo, indicó que el conductor del vehículo atacado resultó ileso.

No obstante, el comunicador consideró que este segundo hecho violento afectará el tránsito de vehículos con dirección hacia el bulevar Liberación.

No se descarta que al lugar de los incidentes armados acudan peritos del Ministerio Público para efectuar las investigaciones de rigor.

En Portada

Colisión deja dos fallecidos en el kilómetro 101 de la ruta Interamericanat
Nacionales

Colisión deja dos fallecidos en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana

02:51 PM, Mayo 09
EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixcot
Deportes

EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco

04:54 PM, Mayo 09
Fotos: Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalinat
Nacionales

Fotos: Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina

01:30 PM, Mayo 09
Mueren tres excursionistas al tratar de grabar la erupción de un volcánt
Internacionales

Mueren tres excursionistas al tratar de grabar la erupción de un volcán

10:31 AM, Mayo 09
Encuentran muerto a famoso actor dentro de un restaurantet
Farándula

Encuentran muerto a famoso actor dentro de un restaurante

12:00 PM, Mayo 09

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos