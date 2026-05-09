Reportan dos balaceras simultáneas en la zona 9 capitalina

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó a Emisoras Unidas FM que ocurrieron dos ataques armados simultáneos en la zona 9 capitalina con el saldo preliminar de dos personas heridas; una mujer y un hombre, respectivamente.
Montejo precisó que el primer ataque armado fue contra una camioneta en la Calle Montufar y 5 avenida de la zona 9 capitalina. En ese escenario, Bomberos Municipales atendieron a una mujer herida que fue trasladada a centro asistencial.
Tras las balaceras de la zona 9, Montejo aseguró que se iniciaron cierres viales con dirección hacia la Plaza España y otras arterias de la zona 10 capitalina.
Montejo indicó que metros adelante ocurrió otra balacera y no descartó que haya sido perpetrada por los mismos agresores que viajaban en motocicleta. Asimismo, narró que posiblemente un transeúnte activó su arma en contra de los aludidos y uno de ellos resultó herido.
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Menor ileso tras balaceras en zona 9
El comunicador añadió que en el sector del primer ataque armado un menor de edad resultó ileso. Montejo indicó que en el lugar hay fuerte movimiento de bomberos y de la Policía Nacional Civil por el hecho violento.
Montejo precisó que la segunda de las balaceras ocurrió en la 13 calle y 5a. avenida "A" de la zona 9. En este segundo escenario, Montejo no descartó que se tratar de un intento de robo; sin embargo, indicó que el conductor del vehículo atacado resultó ileso.
No obstante, el comunicador consideró que este segundo hecho violento afectará el tránsito de vehículos con dirección hacia el bulevar Liberación.
No se descarta que al lugar de los incidentes armados acudan peritos del Ministerio Público para efectuar las investigaciones de rigor.