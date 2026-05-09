 Video muestra el accidente del bulevar San Cristóbal
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Fuertes imágenes muestran el accidente del bulevar San Cristóbal

Según el material gráfico, la mujer que conducía la motocicleta no alcanzó a ver al tráiler que la atropelló en el bulevar San Cristóbal.

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Bomberos Voluntarios atendieron el accidente de tránsito en el bulevar San Cristóbal., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios atendieron el accidente de tránsito en el bulevar San Cristóbal. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron un accidente de tránsito en el bulevar San Cristóbal, durante la madrugada de este sábado, 9 de mayo de 2026, con saldo de una mujer fallecida en el área también conocida como Villa Deportiva. Sin embargo, el trágico accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de video vigilancia del sector.

En el clip, que tarada al menos 38 segundos, se puede apreciar que la motocicleta cruza a la derecha, sin que la conductora note que se acerca un cabezal que lleva conectada una plataforma. La tragedia cobró la vida de una mujer, que según medios locales fue identificada como Lesly Mischel Muñoz.

Autoridades de tránsito tomaron algunas fotografías en el bulevar San Cristóbal y en una de ellas se logra apreciar que la motocicleta de color blanco se identifica con las placas M-530MDZ.

En el lugar de la tragedia trabajan fiscales del Ministerio Público para levantar a la fallecida y realizar las gestiones que demanda la ley. El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado, marcada por un alto nivel de incidencia de accidente viales, por las lloviznas de la madrugada en algunos sectores.

Motorista muere tras accidente en el bulevar San Cristóbal

Autoridades viales de Mixco regulan el tránsito vehicular en el bulevar San Cristóbal y Villa Deportiva, por accidente que dejó un fallecido.

Cierre en el bulevar San Cristóbal

El accidente trágico de la mañana causó un cierre vehicular en el área. Fiscales del Ministerio Público trabajan en el lugar del accidente de tránsito. Autoridades viales de la localidad trabajan para agilizar el paso en la zona afectada.

Cabe destacar que en el área del accidente de tránsito no se logra apreciar el alto de la ruta. Sin embargo, la altura del vehículo del transporte pesado pudo haber sido fundamental en el accidente, porque el chofer pudo haber sido afectado en uno de sus puntos ciegos.

El tráiler involucrado en el accidente de tránsito es de color verde y se identifica con las placas comerciales 121 - BMV.

En este tema consulte: Motorista muere tras accidente en el bulevar San Cristóbal

Motorista muere tras accidente en el bulevar San Cristóbal

Autoridades viales de Mixco regulan el tránsito vehicular en el bulevar San Cristóbal y Villa Deportiva, por accidente que dejó un fallecido.

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