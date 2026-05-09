Motorista muere tras accidente en el bulevar San Cristóbal

El conductor de una motocicleta falleció luego de un accidente de tránsito en el bulevar San Cristóbal y salida de la Villa Deportiva, zona 8 de Mixco, durante la madrugada de este sábado, 9 de mayo de 2026. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para los trámites correspondientes.
Autoridades viales de Mixco también reportaron el accidente de tránsito y afirmaron que trabajan en el lugar para agilizar el paso de los vehículos con dirección al área de Las Charcas.
Según las imágenes difundidas por los cuerpos de socorro, el motorista pudo haber fallecido después de ser atropellado en el bulevar San Cristóbal. En las cercanías de este lugar se reporta fuerte congestionamiento vehicular y agentes de tránsito de la localidad trabajan dirigiendo a los conductores para que agilicen la marcha.
En el lugar permanecen cerrados al menos dos carriles, debido a que en el accidente de tránsito está involucrado un tráiler. Al costado del vehículo de transporte pesado permanece la motocicleta que habría sido utilizada por la víctima mortal.
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Fuerte congestionamiento en bulevar San Cristóbal
Autoridades del tránsito en el municipio de Mixco reportaron "alta carga vehicular en el bulevar San Cristóbal y el bulevar Villa Deportiva". En sus canales oficiales, indicaron que el congestionamiento ocurre debido al cierre en la 18 avenida del bulevar principal, por hecho de tránsito en el que falleció el conductor de la motocicleta.
La referida entidad compartió una fotografía en la que se destaca que la motocicleta en la que se transportaba la víctima mortal tiene placas M 560 MDZ. En el lugar permanecen los cuerpos de rescate y agentes de la PNC para coordinar las acciones de ley.