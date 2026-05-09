 Localizan a una mujer y un menor fallecidos en Sanarate
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Madre e hijo son localizados sin vida en la aldea Llano de Morales, Sanarate

Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo de una mujer y un menor de edad fallecidos en la aldea Llano de Morales, Sanarate, El Progreso.

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Bomberos Municipales Departamentales reportaron que las víctimas tienen heridas de bala., Bomberos Municipales Departamentales.
Bomberos Municipales Departamentales reportaron que las víctimas tienen heridas de bala. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

En el costado de una calle de terracería de la aldea Llano de Morales, municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, fueron encontrados los cuerpos de una mujer y un menor de edad fallecidos, la mañana de este sábado, 9 de mayo de 2026. Según el reporte de Bomberos Municipales Departamentales, las víctimas tienen heridas de arma de fuego.

La mujer fallecida vestía un suéter rosado y un pantalón de tela con rayas blanco y negro al momento de ser ubicada en el escenario donde fueron localizadas. Asimismo, utiliza chancletas de plástico de color negro, según imágenes difundidas en redes sociales por medios locales.

Los paramédicos afirmaron que el menor de edad fallecido es un niño y que las autoridades trabajan para identificar a las dos víctimas mortales encontradas en esta aldea de Sanarate. La emergencia fue atendida por los rescatistas, utilizando la ambulancia identificada con la placa AD-127.

Imágenes del referido cuerpo de rescate muestran que las víctimas fueron encontradas en la curva de una carretera de terracería, en un descenso de la localidad. Al lugar acudieron agentes de la PNC a bordo de la patrulla PRO-109 del departamento de El Progreso.

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Víctimas identificadas en Sanarate

Las autoridades establecieron que las víctimas son madre e hijo. Ambos fueron identificados por familiares como:

  • Milvia Ruano Pineda, de 29 años.
  • Eidan Jhoab Canté Ruano, de 11 años.

Mario Upún, vocero de Bomberos Municipales Departamentales, reportó que en el lugar fue acordonada el área donde ubicaron a las víctimas mortales y confirmó que los dos fallecidos tienen heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Las víctimas fueron reconocidas por la abuela del menor, quien se identificó con el nombre de Reina Ceballos Cabrera, de 67 años. Momentos de tristeza se vivieron en el sector cuando los familiares confirmaron el deceso de la madre e hijo.

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