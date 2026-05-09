Cuádruple colisión deja 4 heridos en la ruta a Milpas Altas

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales reportó una cuádruple colisión la madrugada de este sábado, 9 de mayo de 2026 en el descenso conocido como "El Zope", kilómetro 28 de la carretera entre Bárcena, Villa Nueva y Santa Lucía Milpas Altas. Los paramédicos describieron que en el lugar se accidentaron dos vehículos del transporte pesado, una motocicleta y un carro particular.
Como consecuencia, cuatro personas fueron atendidas por los rescatistas, para después ser trasladadas a la emergencia de distintos centros asistenciales cercanos. Los bomberos reportaron que la referida carretera quedó bloqueada temporalmente a causa del accidente de tránsito.
Otra de las consecuencias de la cuádruple colisión fue el derramamiento de combustible en el lugar, reportaron los cuerpos de socorro. Las imágenes compartidas por los socorristas también muestran que el asfalto está mojado, por lo que es necesario guardar las precauciones al pasar por el lugar.
Según las imágenes de los rescatistas, en el lugar una motocicleta quedó bajo el tren delantero de un cabezal que remolcaba una cisterna. El vehículo pesado está identificado con las placas comerciales 164 BTY; el cisterna tiene una advertencia de contenido inflamable.
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Carro destrozado en la cuádruple colisión
Otra fotografía compartida por los rescatistas muestra que el carro liviano implicado en el choque es un hatchback de dos puertas. El automotor sufrió serios daños en el tren trasero y en la parte frontal.
El segundo tráiler involucrado transporta un furgón y las fotos muestran que impactó directamente en contra del camión cisterna sobre la ruta asfáltica.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) confirmó que el tránsito se encuentra bloqueado en este tramo carretero. La entidad pidió a los conductores que tengan precaución al circular por el sector, aunque por el momento la vía está cerrada, a la espera de la llegada de las grúas que movilizarán los automotores.
Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito; las autoridades no han dado detalles de la identidad de las personas lesionadas.