 PNC realiza operativos de prevención en zona 3 y Quiché
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PNC realiza operativos de prevención en zona 3 y Quiché

Agentes de la PNC reportan multas a motocicletas y vehículos por ocultar placas y no portar documentos de ley.

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La PNC instaló sus operativos en lugares como el ingreso a la Antigua Guatemala., PNC de Guatemala.
La PNC instaló sus operativos en lugares como el ingreso a la Antigua Guatemala. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) montaron varios operativos durante la tare de este viernes, 8 de mayo de 2026, en diferentes sectores del país, como el Barrio El Gallito de la zona 3 capitalina y en carreteras de Santa Cruz del Quiché y Baja Verapaz, entre otros.

En la Ciudad de Guatemala, los uniformados se apostaron en callejones y sectores de acceso reducido para hacer patrullajes e intervenciones de prevención. En ese lugar, agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos e integrantes de la comisaría 11 trabajan de manera coordinada.

Según la PNC, en estos operativos "ya se han impuesto sanciones contra conductores de motocicletas que llevaban las placas ocultas o en lugares no permitidos".

Asimismo, los agentes policiales desarrollaron otras acciones en carreteras departamentales de Sacatepéquez, Quiché y Baja Verapaz. En estos lugares, las autoridades desarrollaron operativos de identificación de motos y vehículos.

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Verifican carros y motos

Dentro de los procedimientos, los policías verificaron que los conductores porten sus documentos en orden y que no pongan en riesgo a terceras personas.

Cabe destacar que algunos de los operativos en los departamentos son efectuados por agentes de la PNC de la comisaría 71, del departamento del Quiché.

En el ingreso a la Antigua Guatemala se reportaron acciones del mismo tipo, en coordinación con agente de la Policía Municipal de Tránsito. En ese lugar, los policías ubicaron conos y señales temporales para hacer los registros de prevención.

El Subdirector General de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto Quiché, confirmó que los operativos son parte de la estrategia enfocada en dar seguridad a todos los guatemaltecos. Asimismo, explicó que según sus estadísticas, hay varios delincuentes que utilizan motocicletas sin números de placa para cometer ilícitos.

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