Celebran audiencia por amenazas a la presidenta de la CSJ

Con traje formal llegó Amílcar Manfredo de León Ramírez al Juzgado Segundo Pluripersonal de Instancia Penal este viernes, 8 de mayo de 2026, para evacuar una audiencia a puerta cerrada, por ser el principal sospechoso de proferir amenazas en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes.
El señalado fue detenido en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, tras varios allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra a Impunidad (FECI).
En contexto, la FECI comunicó que el caso de amenazas contra la titular de la CSJ permanece bajo reserva, aunque no se dieron explicaciones de ese estatus para el caso. El acusado llegó desde muy temprano a las afueras de la sala para desarrollar el procedimiento de primera declaración.
Horas después, el señalado ingresó a la sala para evacuar la diligencia a puerta cerrada. Cabe destacar que el delito por el que se acusa a de León Ramírez es conspiración para el terrorismo.
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Las declaraciones de Amílcar de León
Previo a ingresar a la sala de audiencias, Amílcar Manfredo de León Ramírez compartió que las autoridades le indicaron que el delito del que se le acusa es presuntamente conspiración para terrorismo y que el caso está bajo reserva, por lo que no le podían dar más información al respecto.
La fiscal solo me indicó que me iban a detener y solo hizo mención breve que era un caso bajo reserva", relató el señalado.
Se espera que tras finalizar la audiencia se determine si de León es ligado a proceso penal o prisión preventiva por los delitos por los que se le acusan. Cabe resaltar que las autoridades no permitieron el acceso a la prensa, debido al estatus del caso.
Pese a las acusaciones, el sindicado permaneció en el área de espera con aparente tranquilidad y respondió de forma clara a los cuestionamientos de la prensa.