Denuncian amenazas a presidenta de la CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este jueves, 7 de mayo, un pronunciamiento oficial en el que expresó su "profunda preocupación" por actos de intimidación, amenazas y presiones dirigidas contra la presidenta del alto tribunal, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda.
En el comunicado, aprobado por la mayoría del Pleno de Magistrados, la Corte calificó estas acciones como una "afrenta directa" a la independencia judicial, al orden democrático y al respeto institucional. Asimismo, señaló que las amenazas y expresiones de hostigamiento contra funcionarias públicas constituyen manifestaciones de violencia y discriminación incompatibles con el Estado de Derecho.
Según se detalló, durante la sesión, el magistrado vocal quinto, Estuardo Adolfo Cárdenas, dejó constancia de su voto razonado en contra del comunicado. Ello bajo el argumento de que quienes ejercen funciones públicas deben estar conscientes de que "se recibirán las ofensas". No obstante, la mayoría del Pleno rechazó esa postura y sostuvo que ninguna función pública obliga a tolerar hostigamiento o invasiones a la esfera privada y familiar.
El documento también rechazó la difusión de información personal sobre familiares y residencias de funcionarios públicos, al considerar que este tipo de acciones trascienden el debate legítimo y se convierten en mecanismos de coacción.
Respaldo a gestión de Paredes y pedido de protección
El Pleno manifestó además su respaldo "firme e incondicional" a la gestión de Paredes Castañeda al frente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, que asumió la presidencia en febrero de 2026.
En ese contexto, la CSJ avaló los resultados del proceso desarrollado por la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público, que presidió la magistrada Paredes, destacando el apego a los parámetros constitucionales y legales.
Finalmente, la Corte demandó la intervención inmediata y coordinada de las entidades estatales competentes para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la presidenta del Organismo Judicial, reafirmando además su compromiso con la defensa del orden constitucional y la independencia judicial.