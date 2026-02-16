 Claudia Paredes Asume Presidencia del Organismo Judicial
Nacionales

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicial

Tras varias sesiones sin avances en el tema, se definió quién ocupará la Presidencia de la CSJ en el período 2025-2026.

Claudia Paredes, presidenta electa del Organismo Judicial y CSJ., Ángel Oliva/EU
Claudia Paredes, presidenta electa del Organismo Judicial y CSJ. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió este lunes a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como presidenta del Organismo Judicial (OJ) para culminar el periodo 2025-2026.

La designación se dio luego de múltiples sesiones en las que los togados no habían alcanzado ningún acuerdo para que se definiera quién ocuparía el referido cargo. En ese sentido, desde octubre de 2025 fue el magistrado vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien asumió como presidente en funciones.

Finalmente, cuatro meses después desde que concluyó el período del anterior presidente, en la presente jornada se desarrolló una nueva reunión de pleno que duró algunas horas y, tras ello, un portavoz del OJ confirmó a los medios de comunicación que se concretó la elección.

Durante la conferencia donde se hizo el anuncio, Paredes señaló que tomó la decisión de postularse y logró obtener los votos suficientes para poder presidir la Corte Suprema y OJ. Su candidatura fue avalada por 10 de los 13 integrantes del pleno, quienes no votaron a su favor fueron los magistrados Carlos Lucero, Flor Gálvez y Estuardo Cárdenas.

Asumirá presidencia de postuladora para Fiscal General

La nueva presidenta de la CSJ recordó que, ahora que ocupará ese cargo, también le corresponde estar al frente de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

La referida instancia inició labores recientemente y ya tuvo algunas sesiones, en el marco de las cuales se conocieron temas relacionados con la convocatoria, el perfil de los candidatos y algunos otros puntos relacionados con el cronograma de trabajo.

Hasta ahora, el magistrado Lucero había ocupado la Presidencia de la postuladora y, en declaraciones que brindó días atrás, manifestó que al momento de elegir quién estaría en ese cargo definitivamente esto no afectaría las sesiones desarrolladas, sino que correspondería hacer el cambio y seguir con el proceso de elección de los candidatos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

