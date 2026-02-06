 Fiscal General: Instalan comisión postuladora para elección
Nacionales

Anuncian fecha de primera reunión de la postuladora para elegir Fiscal General

El presidente en funciones del Organismo Judicial, Carlos Lucero, brindó detalles al respecto y reiteró el enfoque de transparencia con el que se busca trabajar.

., Omar Solís/Emisoras Unidas
. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero Paz, brindó una conferencia de prensa este viernes para dar a conocer los detalles acerca del trabajo que realizará comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Según informó, la comisión ya quedó formalmente instalada a partir del pasado lunes, ya fue debidamente juramentada en el Congreso de la República y, en el marco de esa sesión plenaria, él también fue juramentado como presidente de esta instancia por ser el titular del OJ.

Explicó que la primera sesión de la postuladora se llevará a cabo el lunes 9 de febrero, a partir de las 15:00 horas. La reunión se desarrollará en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, en la Ciudad de Guatemala, y durante la misma se buscará definir el cronograma de trabajo.

El magistrado aseguró que el OJ busca garantizar que este proceso sea transparente en todo sentido y es justo por ello que se ha cedido el espacio en la sede, pues cuenta con la tecnología necesaria para el desarrollo de las distintas etapas que deberán cumplirse.

"Para que la población guatemalteca, la sociedad civil, observadores internacionales y medios de comunicación tengan acceso irrestricto a lo que ocurra en cada sesión del proceso de selección y evaluación para un cargo público de alta responsabilidad, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública durante los próximos cuatro años", expresó.

Posibles cambios en la Presidencia del OJ

El magistrado Vocal I, Carlos Lucero, se refirió a la posibilidad de que en alguna reunión de pleno en los próximos días se elija al presidente oficial de la Corte Suprema de Justicia. Ante ello, señaló que esto no afectaría las sesiones de la postuladora desarrolladas con su presencia como presidente en funciones. Añadió que no tendría ningún problema con que uno de sus compañeros se haga cargo de la comisión.

"A la hora que otra persona fuera electa, que no sea su servidor, lógicamente tendría que hacer el cambio de presidencia y no hay ningún inconveniente. Yo he tomado con mucha responsabilidad esta situación del Organismo Judicial. Aclaro, siempre ha funcionado y no es la primera vez que pasa en la historia. Hubo una presidencia en funciones por cuatro años. Si funcionó mal o bien no lo puedo decir yo", puntualizó.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas Digital.

