Carlos Lucero, nuevo presidente en funciones de la CSJ

Este domingo 12 de octubre de 2025 finalizaba el periodo de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado como presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, durante la sesión de Pleno que fue convocada para las 18:30 no se presentaron candidaturas para dirigir dicho organismoo. El magistrado vocal I de la CSJ Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió como Presidente en funciones.
Sin candidaturas para dirigir cortes
Este domingo 12 de octubre de 2025 se procedió a dar cumplimiento a la sesión de Pleno convocada a las 18:30 horas, de conformidad con lo establecido en los Artículos 214 y 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, en la cual se procedió a informar del motivo de la sesión y se invitó a las Magistradas y Magistrados a realizar sus propuestas para elegir Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2025-2026.
Según detalló dicho organismo por medio de un comunicado, luego de un análisis y justificaciones de los preceptos legales, al no haberse presentado alguna propuesta, se procedió a un receso.
La sesión fue retomada a las 23:30 horas del pasado domingo; sin embargo, una vez más no se realizaron propuestas para presidir la CSJ que estará a cargo de la comisión postuladora para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
Al finalizar el plazo estipulado por la ley el Magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, en cumplimiento al mandato constitucional, procedió a entregar el cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y se cerró la sesión.
La CSJ subrayó que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan de forma coordinada y están comprometidos en su misión de servir al país con integridad, responsabilidad y dedicación.