 Carlos Lucero, nuevo presidente en funciones de la CSJ
Nacionales

Carlos Lucero asume como presidente en funciones de la CSJ

La noche del domingo 12 de octubre se llevó a cabo una sesión de Pleno en la que no se presentaron candidatos para dirigir al Organismo Judicial.

El magistrado vocal primero asume como titular interino del OJ,
El magistrado vocal primero asume como titular interino del OJ / FOTO:

Este domingo 12 de octubre de 2025 finalizaba el periodo de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado como presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, durante la sesión de Pleno que fue convocada para las 18:30 no se presentaron candidaturas para dirigir dicho organismoo. El magistrado vocal I de la CSJ Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió como Presidente en funciones.

Sin candidaturas para dirigir cortes

Este domingo 12 de octubre de 2025 se procedió a dar cumplimiento a la sesión de Pleno convocada a las 18:30 horas, de conformidad con lo establecido en los Artículos 214 y 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, en la cual se procedió a informar del motivo de la sesión y se invitó a las Magistradas y Magistrados a realizar sus propuestas para elegir Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2025-2026.

Según detalló dicho organismo por medio de un comunicado, luego de un análisis y justificaciones de los preceptos legales, al no haberse presentado alguna propuesta, se procedió a un receso.

La sesión fue retomada a las 23:30 horas del pasado domingo; sin embargo, una vez más no se realizaron propuestas para presidir la CSJ que estará a cargo de la comisión postuladora para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. 

Al finalizar el plazo estipulado por la ley el Magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, en cumplimiento al mandato constitucional, procedió a entregar el cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y se cerró la sesión. 

La CSJ subrayó que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan de forma coordinada y están comprometidos en su misión de servir al país con integridad, responsabilidad y dedicación.

