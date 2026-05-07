PNC refuerza seguridad en CC por amenazas a magistrados

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este jueves, 7 de mayo, que fue incrementada la seguridad en los alrededores de la sede de la Corte de Constitucionalidad (CC), ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, luego de que surgiera información de amenazas contra los magistrados que integran el alto tribunal.
La propia CC denunció públicamente la situación que se encuentran enfrentando los funcionarios de justicia que forman parte de la IX magistratura y recién asumieron sus cargos para ejercer en el período 2026-2031.
Por medio de un comunicado difundido en horas de la noche del miércoles, 6 de mayo, la Corte señaló que en los últimos días se ha advertido "con profunda preocupación" el hecho de que se han realizado diversas amenazas y agresiones contra la presidenta Annabella Morfín y otros magistrados.
"De esa cuenta, se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional, y se hace un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados para conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de violencia o intimidación", expuso.
De igual forma, reafirmó su compromiso de velar por el orden constitucional ejerciendo las funciones que le son propias y ajustándose a lo previsto en la ley.
PNC asigna equipos
Ante la situación que se presenta en la CC, la Policía Nacional Civil activó los protocolos correspondientes y envió a un equipo de agentes para el resguardo a inmediaciones de la referida sede.
"La PNC está brindando apoyo por temas de seguridad en esa área y también estamos a la espera de los requerimientos para dar el apoyo necesario en relación a lo que vaya requiriendo cada una de las personas", expresó Jorge Aguilar, portavoz de la institución.
Añadió que la institución está en la disposición de dar respuesta inmediatamente ante cualquier emergencia o solicitud en cuanto a temas de seguridad que pueda surgir en este caso.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7