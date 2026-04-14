Asume la Corte de Constitucionalidad período 2026-2031

La IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ejercerá funciones en el período 2026-2031, quedó formalmente instalada este martes 14 de abril. La ceremonia de toma de posesión de los cinco magistrados electos y cinco suplentes se llevó a cabo en el Teatro Nacional, con la participación de representantes de diferentes sectores.
Asumieron como magistrados titulares: Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Asimismo, tomaron posesión como suplentes: María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.
Los togados fueron electos semanas atrás por los órganos electores: el Ejecutivo, el Legislativo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). En tanto, hoy durante la madrugada suscribieron las actas correspondientes de toma de posesión.
Las formalidades para asumir los cargos se desarrollaron a puerta cerrada, pasada la medianoche, en una sala de la sede del alto tribunal constitucional, ubicada en la Ciudad de Guatemala. Estuvo precedida por la reunión donde la magistratura saliente firmó la documentación para dejar en firme el fin de su gestión.
Posteriormente, en el acto de toma de posesión en Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se hizo la imposición de botones respectivos a los nuevos integrantes del alto tribunal constitucional.
Nueva presidenta de la CC destaca compromiso con una gestión objetiva e independiente
Durante el acto solemne, también tomó posesión Annabella Morfín como presidenta de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada mencionó en su disertación que se observará en todo momento los valores y principios contenidos en la Constitución Política de la República, a la vez que enfatizó su compromiso con el desarrollo de una gestión independiente.
"Es para mí un verdadero honor asumir la presidencia de la CC. Lo realizo plenamente convencida de la alta responsabilidad que ello implica y con la firme convicción de ejercer este cargo con la determinación de velar por el respeto de la supremacía del orden constitucional, el cumplimiento de los principios y valores que establece la Constitución, de imparcialidad, objetividad e independencia que deben fundamentar el actuar de todo juzgador, lo que constituye un importante reto, particularmente en una coyuntura en la que la institucionalidad del Estado se encuentra atravesando una crisis de credibilidad y confianza que ha incidido en su debilitamiento", dijo.
La togada expuso que, en un estado constitucional de derecho, la Constitución como norma suprema organiza el poder público y reconoce los derechos humanos de sus habitantes, estableciendo para su adecuado el funcionamiento de distintos principios, dentro de los cuales cobra especial relevancia el de supremacía constitucional.
Según expuso, se observa que durante los primeros años de funciones del tribunal que ahora preside el número de asuntos que se presentaba ante la CC era incipiente, pero con el paso del tiempo se ha observado un crecimiento exponencial en la cantidad de expedientes que deben conocerse. En ese sentido, señaló la importancia de ejercer con la celeridad, pero también de la certeza jurídica.
"Segura estoy que lograremos que, dentro de las cuatro paredes de los salones de discusión, el tribunal en pleno estaremos conscientes de responsabilidad que asumimos al integrar la IX magistratura y no defraudar la expectativa y esperanza de que la justicia constitucional sea impartida por un tribunal absolutamente independiente", puntualizó.