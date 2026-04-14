 Corte de Constitucionalidad queda integrada para el período 2026-2031
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Corte de Constitucionalidad queda integrada para el período 2026-2031

El alto tribunal constitucional confirmó que tomaron posesión de sus cargos los cinco integrantes titulares y cinco suplentes de la IX magistratura.

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Los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) toman posesión para el período 2026-2031., F. Bermejo/CC
Los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) toman posesión para el período 2026-2031. / FOTO: F. Bermejo/CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) anunció este martes, 14 de abril, la integración oficial de su IX Magistratura para el período 2026-2031, conforme a lo establecido en disposiciones aprobadas por el Congreso de la República.

Asumieron como magistrados titulares: Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Asimismo, tomaron posesión como magistrados suplentes María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

Según el comunicado emitido por el alto tribunal, la designación se realizó en cumplimiento del Decreto número 8-2026 y el Acuerdo número 10-2026 emitidos por el Congreso de la República de Guatemala, instrumentos legales mediante los cuales se formalizó la integración del tribunal constitucional.

De esta manera, se constató que quedó oficialmente conformada la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, instancia encargada de velar por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales en el país.

En el documento, la Corte reiteró su compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, destacando su rol como garante del orden constitucional.

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