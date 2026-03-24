 Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad
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Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes ejercerán funciones en el período 2026-2031.

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Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad electos para el período 2026-2031 fueron juramentados el martes, 24 de marzo de 2026, en el Congreso de la República., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad electos para el período 2026-2031 fueron juramentados el martes, 24 de marzo de 2026, en el Congreso de la República. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

En el Congreso de la República se llevó a cabo este martes, 24 de marzo, la sesión solemne donde se realizó la juramentación de fidelidad ante la Constitución Política de la República de los magistrados titulares y suplentes electos de la Corte Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Al hemiciclo parlamentario acudieron los legisladores de diferentes bancadas, así como invitados especiales, incluyendo a representantes del cuerpo diplomático, para ser testigos de este evento trascendental.

En medio de aplausos y mensajes de felicitación, los profesionales electos para integrar la IX magistratura ingresaron para ocupar el área central del recinto. Tras ello, se realizó la entonación del himno nacional.

En tanto, el presidente del Congreso, Luis Contreras, brindó un discurso previo a la juramentación, en el marco del cual destacó el papel del organismo que representa en temas de interés general, señaló la importancia de la alternancia de poderes e instó a los funcionarios judiciales a ejercer su labor de manera imparcial.

"Una sincera felicitación a mis colegas diputados que con madurez y responsabilidad hemos sabido sostener acuerdos fundamentales que han garantizado la continuidad de nuestro Estado de derecho y la pacífica alternancia en el poder. Estos consensos forjados en el diálogo y el respeto mutuo son la mejor prueba de que la democracia se fortalece cuando prevalece el interés superior de la nación por encima de cualquier diferencia", expresó.

"Magistrado de la Corte Constitucional: ustedes son los guardianes supremos de nuestra Constitución Política y, por ende, los guardianes de la democracia guatemalteca. Su labor imparcial, independiente y apegada estrictamente al texto constitucional será el baluarte que proteja los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos", continuó Contreras.

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