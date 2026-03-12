 Guatemala concluye la renovación de tribunal constitucional
Nacionales

Guatemala concluyó la renovación de tribunal constitucional

El Ejecutivo oficializó los nombramientos de Morfin y Jocholá como magistradas, con lo que quedó integrada la nueva Corte de Constitucionalidad.

Corte de Constitucionalidad,
Corte de Constitucionalidad / FOTO:

El organismo Ejecutivo publicó en el diario oficial este jueves 12 de marzo el acuerdo gubernativo número 29-2026, por medio del cual se designa a Gladys Annabella Morfin Mansilla y María Magdalena Jocholá Tujal como magistradas titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

En el documento se detalla que los nombramientos se realizaron de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente los artículos 183 y 269, así como con fundamento en los artículos 150 y 153 del Decreto Número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Según la publicación, el acuerdo surte efectos inmediatamente, es decir el 11 de marzo de 2026, y deberá ser remitido al Congreso de la República para los efectos legales correspondientes.

El anuncio sobre los nombramientos de las magistradas constitucionales se dio anoche por parte del presidente Bernardo Arévalo, quien enfatizó que hizo la decisión desde la convicción de que la protección del pueblo, a través de más seguridad, de equidad de desarrollo y de transparencia, solo puede garantizarse con una justicia robusta, con una base ética y de ejercicio transparente. "Es por ello que he designado a dos grandes mujeres", aseguró.

Foto embed
Magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, Annabella Morfin; y magistrada suplente, María Magdalena Jocholá.

Guatemala concluyó la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, con la designación de dos magistradas (titular y suplente) por parte del presidente, Bernardo Arévalo de León.

Con dicha designación, finalizó el proceso de renovación de esta corte que en los últimos años, según expertos, ha tenido más poder que los tres organismos que rigen el Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo).

Es por ello que, por la importancia de la elección, Arévalo de León solicitó que el proceso estuviera bajo vigilancia de la Organización de Estados Americanos.

Los cinco nuevos magistrados titulares y suplentes fueron elegidos en las últimas semanas por igual número de instituciones: la presidencia, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la universidad de San Carlos.

Los nuevos magistrados empezarán su período el próximo 14 de abril y culminarán su gestión en la misma fecha en 2031, período trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.

