Arévalo designa a magistrados titular y suplente de la CC

El presidente en Consejo de Ministros designó a dos profesionales para integrar la la Corte de Constitucionalidad período 2026-2031.

Magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, Anabella Morfín y magistrada suplente, María Magdalena Jocholá., Captura de pantalla
Magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, Anabella Morfín y magistrada suplente, María Magdalena Jocholá. / FOTO: Captura de pantalla

La noche de este miércoles 11 de marzo, se completaron los miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, luego que el Presidente, Bernardo Arévalo en Consejo de Ministro eligió a sus magistrados titular y suplente. 

El mandatario designó como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad a Anabella Morfín y como magistrada suplente a María Magdalena Jocholá.

"Nos encontramos en un momento histórico para hacer valer la voluntad del pueblo la voluntad de renovación del sistema de justicia en el marco de las elecciones de segundo grado, la renovación de un sistema de Justicia que por años ha servido a la corrupción e impunidad defendiendo intereses que están de espaldas al pueblo", indicó Arévalo. 

"Esta decisión la hago desde la convicción de que la protección del pueblo a través de más seguridad, de equidad de desarrollo, y de transparencia solo puede garantizarse con una Justicia robusta, con una base ética y de ejercicio transparente, es por ello que he designado a dos grandes mujeres", indicó el mandatario.


El presidente, indicó que ambas profesionales representan la capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad, agregó que son mujeres que gozan de integridad e independencia.

"Estoy convencido que ambas sabrán responder al momento histórico que vivimos y estarán a la altura del mandato del pueblo de recuperar la justicia y protegerlam esta nominación es parte del mandato de transformación que he recibido del pueblo de Guatemala", manifestó. 

La conformación de la CC queda de así:

* Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo.

* Consejo Superior Universitario de la Usac: Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre.

* Corte Suprema de Justicia: Dina Ochoa y Claudia Paniagua.

* Congreso de la República: Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.

* Organismo Ejecutivo: Gladys Annabella Morfin Mansilla y María Magdalena Jocholá Tujal.

