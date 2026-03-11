 Comisionado de Guatemala se reúne con legisladores de EEUU
Nacionales

Gobierno de Guatemala presenta su estrategia anticorrupción en Washington

El comisionado anticorrupción, Julio Flores, se reunió con congresistas y funcionarios de Estados Unidos para abordar la lucha contra la corrupción.

Reunión del comisionado contra corrupción de Guatemala, Julio Flores, con funcionarios de Estados Unidos., Gobierno de Guatemala
Reunión del comisionado contra corrupción de Guatemala, Julio Flores, con funcionarios de Estados Unidos. / FOTO: Gobierno de Guatemala

Funcionarios del Gobierno de Guatemala y de la embajada del país en Estados Unidos sostuvieron este miércoles 11 de marzo una serie de reuniones en Washington para exponer a los legisladores estadounidenses y otros funcionarios el enfoque de la administración a cargo del presidente Bernardo Arévalo en la lucha contra la corrupción.

El titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, informó que durante su visita a la nación norteamericana se reunió con los congresistas John Moolenaar y Tracey Mann, así como con el senador Chris Van Hollen y personal de la Cámara de Representantes.

Además, detalló que tuvo la oportunidad de dialogar con el subsecretario del Departamento del Tesoro, Scott Rembrandt, y con delegados de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Según afirmó Flores, en cada espacio donde tuvo presencia expuso sobre el combate a la corrupción como un esfuerzo transversal orientado a prevenir y combatir frontalmente el crimen organizado nacional y transnacional.

Días atrás, el comisionado señaló en una publicación en redes sociales que la ruta anticorrupción del Gobierno guatemalteco se construye todos los días con acciones concretas de fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades para prevenir, detectar y denunciar la corrupción, así como con el compromiso al más alto nivel y participación ciudadana.

Arévalo se reúne con funcionarios estadounidenses

El presidente Bernardo Arévalo y algunos de sus ministros se reunieron ayer con el subsecretario de servicio agrícola de Estados Unidos, Luke Lindberg, y el encargado de negocios de esa nación, John Barrett, para abordar la relación económica bilateral.

Según la información compartida por la embajada estadounidense en Guatemala, durante el acercamiento también se abordó la relación económica bilateral, nuevas oportunidades comerciales y la apertura de mercados, bajo el acuerdo de comercio recíproco, que beneficien a productores y empresas de Estados Unidos y Guatemala.

* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7

