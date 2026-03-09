Juan Rodríguez, nominado embajador de EE. UU. en Guatemala

La Casa Blanca informó este lunes, 9 de marzo, que envió al Senado la nominación de Juan Rodríguez, de Florida, para desempeñarse como embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Guatemala.
El anuncio forma parte de un paquete de designaciones diplomáticas y de seguridad remitidas al Senado para su evaluación y eventual confirmación. De ser aprobado por los legisladores estadounidenses, Rodríguez asumiría la representación diplomática de Washington en el país centroamericano.
La nominación deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno. Solo después de este proceso el candidato podría asumir oficialmente el cargo.
Representación diplomática en Guatemala
La embajada de Estados Unidos en Guatemala es considerada una de las representaciones diplomáticas clave en la región debido a la estrecha relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas como migración, seguridad, combate al narcotráfico, cooperación económica y fortalecimiento institucional.
Actualmente, la sede diplomática está a cargo de John M. Barret, encargado de negocios, quien llegó al país el pasado 22 de enero tras la salida del embajador Tobin Bradley, retirado por decisión de la administración de Trump.
Bradley es diplomático de carrera y ha trabajado durante más de 25 años promoviendo los intereses estadounidenses en la región y en todo el mundo.
Si el Senado confirma el nombramiento, Rodríguez, él será el nuevo encargado de dirigir la misión diplomática estadounidense en Guatemala y de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambos países.
Además de la designación para este país, la Casa Blanca también remitió hoy otras nominaciones diplomáticas, entre ellas la de William Trachman como embajador ante Tanzania y la de Darrell Owens como representante de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa con rango de embajador.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7