Arévalo confirma cambio de embajador en EE. UU. en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó este miércoles 7 de enero el cambio de embajador de los Estados Unidos acreditado en el país. Aseguró que recientemente recibió información al respecto del traslado del diplomático Tobin Bradley y explicó a qué se debe tal decisión.
"En una conversación, efectivamente, hace pocos días el señor embajador Bradley me confirmó personalmente que tiene órdenes de traslado, en el marco de la medida que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de retirar a todos los embajadores que fueron nombrados por el gobierno del presidente Biden para iniciar un nuevo proceso de nominación de embajadores. Y que esto sería llevado a cabo en el curso de las próximas semanas", dijo.
Sus declaraciones se dieron en el marco de la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que se llevó a cabo esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura. Se trata de su primera presentación ante los medios de comunicación en este nuevo año.