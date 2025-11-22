 Tobin Bradley resalta el liderazgo de Guatemala en la región
Embajador de EE. UU., Tobin Bradley, resalta el liderazgo de Guatemala en la región

El diplomático estadounidense, Tobin Bradley, visitó Cobán, Alta Verapaz, y se reunió con actores del sector público y privado.

El embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, (con chumpa azul) visitó la Finca "Las Pilas", donde observó el proceso de cosecha de aguacates.
El embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, (con chumpa azul) visitó la Finca “Las Pilas”, donde observó el proceso de cosecha de aguacates. / FOTO: Embajada de EE.UU. en Guatemala.

El embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala, Tobin Bradley, realizó una visita a Cobán, departamento de Alta Verapaz para reunirse con actores públicos y privados. En un comunicado emitido este sábado 22 de noviembre de 2025, la Embajada de EE. UU. en Guatemala destacó que el diplomático resaltó cómo ambas naciones "trabajan juntas para fortalecer la salud, seguridad y prosperidad de la región a través de iniciativas que protegen comunidades y fomentan el crecimiento económico".

Guatemala está marcando el camino para toda la región - construyendo paz en lugares como Haití y la RDC - y demostrando que un país pequeño puede liderar en grande la seguridad global", afirmó Bradley.

Bradley rindió su discurso en la sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), donde estuvo el ministro de la Defensa, Henry Sanez. El diplomático también reconoció "la contribución del gobierno de Guatemala con la contingencia de tropas más grande de la región, en las operaciones de mantenimiento de la paz".

Al mismo tiempo, el embajador elogió el compromiso y valentía del Ejército de Guatemala, para proteger la seguridad y estabilidad del país y de la región.

EE. UU. impulsa salud, seguridad y prosperidad en Alta Verapaz y reconoce el liderazgo regional de Guatemala", subrayó el comunicado de la sede diplomática.

La Embajada de EE. UU. precisó que esta es la primera visita oficial a Cobán, Alta Verapaz. Al mismo tiempo, indicó que están trabajando para la paz mundial.

En cuanto a la sede del discurso, la sede diplomática resaltó que las instalaciones de CREOMPAZ son utilizadas para que las fuerzas guatemaltecas se preparan para misiones en Haití y la República Democrática del Congo, entre otros lugares.

El Embajador elogió la contribución de Guatemala - como el mayor contingente de tropas de la región - a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz como otro ejemplo del liderazgo de Guatemala y su compromiso compartido de asegurar la paz, seguridad y estabilidad de la región", indicó la embajada.

Servicios médicos a la población

El Embajador observó el ejercicio de entrenamiento médico de preparación, liderado por la Guardia Nacional de Arkansas, en colaboración con autoridades guatemaltecas, que brindó atención primaria, dental y oftalmológica gratuita a más de 3,000 personas y facilitó la reparación de equipo médico que salva vidas, durante cuatro días", precisó el comunicado.

Además, hubo capacitación al personal de salud con representantes del Ministerio de Salud y el ministro en funciones, Dr. José Donato Camey. Bradley visitó el Hospital Regional de Cobán, en donde interactuó con personal de salud capacitado con asistencia estadounidense, enfocada en reducir muertes materno-infantiles, prevenir brotes, y aumentar las brigadas locales de personal de salud. 

El diplomático también visitó la Casa Ronald McDonald que apoya a iniciativas similares de salud y representa un legado positivo de la inversión estadounidense y el papel clave del sector privado en apoyar el bienestar de comunidades. 

"Estas iniciativas resaltan el compromiso de los EE. UU. como un socio confiable con la salud, que desarrolla capacidades locales, promueve la autosuficiencia, y reduce la dependencia en la asistencia exterior", indicaron en la misiva.

En San Juan Chamelco, el embajador celebró la firma de una nueva alianza entre Hábitat para la Humanidad y clubes rotarios de Guatemala, para la instalación de pisos de cemento, extendiendo los beneficios de esta iniciativa que promueve la salud y desarrollo económico en Alta Verapaz, expandiendo su alcance en el país y ofreciendo alternativas a la migración ilegal.

El embajador Bradley destacó que, "cuando invertimos juntos en salud, también estamos invirtiendo en la estabilidad regional y en oportunidades económicas tanto para nuestros países. Por ejemplo, reemplazar pisos de tierra por concreto puede parecer un cambio pequeño, pero mejora drásticamente la salud, especialmente de los niños, y crea las condiciones necesarias para que las familias prosperen aquí en sus comunidades".

El diplomático, Tobin Bradley, tuvo un acercamiento a la población local. - Embajada de EE.UU. en Guatemala.

En el campo de la agricultura, el embajador visitó la Finca de Las Pilas, donde observó la cosecha y visitó la planta de empaque de aguacates que se está preparando para exportar a los EE. UU.

"El Embajador también visitó a FEDECOVERA que apoya la investigación agrícola, como la recolección, procesamiento, empaque y control de calidad de bienes agrícolas", agregaron en el comunicado.

La misiva resaltó cómo "estos esfuerzos facilitan la exportación de productos guatemaltecos, algunos que podrán aprovechar el acceso al mercado estadounidense sin arancel". 

Esta visita subrayó el papel fundamental del sector privado en la promoción de la prosperidad en las áreas rurales de Guatemala que ofrece una alternativa a la migración ilegal y apoyo a los retornados.

Con esta visita, el embajador reafirmó el compromiso de los EE. UU., como un socio confiable con la salud, seguridad y desarrollo económico de los guatemaltecos, y que trabaja hombro a hombro con Guatemala para construir una región más estable y un futuro más brillante para ambas naciones", finalizaron.

Tobín Bradley destacó la importancia de erradicar los pisos de tierra. - Embajada de EE.UU. en Guatemala.

