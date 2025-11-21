Inauguran Festival Navideño de la Ciudad 2025

Este viernes 21 de noviembre fue inaugurado el Festival Navideño de la Ciudad 2025, con un extenso programa de actividades que iluminarán el corazón capitalino, reuniendo a miles de familias guatemaltecas.
La Municipalidad de Guatemala dio inicio al esperado Festival Navideño de la Ciudad, que transforma la Plaza de la Constitución en un punto de encuentro repleto de luz, música y vivencias memorables.
Del 22 de noviembre al 22 de diciembre, la Plaza de la Constitución será el epicentro de la alegría navideña en la capital guatemalteca, con un horario de 10:00 a 22:00.
Los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda para todas las edades: la tradicional Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana, el imponente Tobogán Congelado, la Casa de Santa Claus, la Villa Navideña Iluminada y el famoso Trencito Navideño. Una de las principales atracciones será el Nacimiento Monumental, acompañado de funciones de cine familiar proyectadas en el Portal de la Sexta a las 11:00, 14:00, 17:00 y 20:00.
La inauguración oficial se celebró este viernes, con un espectáculo a cargo de la Big Band y la Marimba Orquesta Municipal. Además, el conocido Mapping Navideño iluminará la fachada de la Catedral del 19 al 22 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00.
Bazares
En el Centro Histórico, más de 1,600 comerciantes se congregarán en diferentes puntos para dar vida a los Bazares Navideños. Los organizadores han dispuesto ubicaciones emblemáticas como Octava Calle, 19 Calle Pastores, Parque San Francisco, Plaza Barrios, Plaza Sagrario y Sexta Calle. Estos bazares ofrecerán productos típicos, artesanías, comida tradicional y regalos, fomentando el comercio popular y el desarrollo económico local.
Mapa en Relieve
El icónico Mapa en Relieve también será parte de esta temporada con el evento "Navidad Encantada", activo del 29 de noviembre al 21 de diciembre, entre las 17:00 y las 22:00. Durante este recorrido iluminado, los visitantes disfrutarán de figuras, fogatas y opciones gastronómicas. El acceso tendrá un costo accesible: Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.
Desfiles
La magia navideña recorrerá 25 puntos de la ciudad del 8 de noviembre al 8 de diciembre a través del Desfile Navideño de la Ciudad, integrado por carrozas alegóricas, personajes festivos y música. Cada carroza representa una temática especial, desde "La Villa de los Duendes" hasta "Navidad Encantada", repartiendo alegría y esperanza a miles de familias.
El domingo 14 de diciembre, se realizará el Desfile Navideño de Bandas, que partirá del Parque Jocotenango rumbo a la Municipalidad, con la participación de más de 50 bandas. Cada integrante donará un juguete, con la meta de reunir al menos 4,000 regalos para la tradicional Cena Navideña.
Cena Navideña
El 24 de diciembre, desde las 18:30, más de 6,000 vecinos compartirán tamales, ponche, música y alegría en el parqueo municipal. Los niños recibirán los juguetes recolectados durante los desfiles. Se espera que esta noche esté llena de unión, esperanza y momentos inolvidables para las familias guatemaltecas.
Durante esta temporada, la Ciudad de Guatemala se reafirma como un lugar de inspiración que valora la alegría, las tradiciones y la unión. La Navidad invita a la comunidad a celebrar, compartir y fortalecer el espíritu que da vida a esta ciudad en constante crecimiento y renovación, como destacó el alcalde Quiñónez, quien compartirá cada momento junto a los vecinos, manteniendo viva la esperanza y la alegría en todos los rincones de la capital.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*