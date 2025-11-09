Conoce los recorridos del Desfile Navideño

Nuevamente en este 2025, el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala vuelve a llegar a las familias guatemaltecas hasta la cercanía de los hogares guatemaltecos.
El Desfile Navideño que marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad y promete noches mágicas, llena de color, luces, música y alegría para toda la familia.
El desfile cuenta con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas que recorrerán distintas calles, llevando el espíritu festivo a los barrios y colonias. Además, los asistentes podrán disfrutar de sorpresas y actividades preparadas especialmente para compartir en familia y fortalecer los lazos entre los vecinos.
A continuación le presentamos el recorrido del Desfile Navideño programado por la Municipalidad de Guatemala, para la semana del 9 al 16 de noviembre:
- Domingo 9 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 9 avenida, Bulevar Lourdes, zona 16.
Finaliza: 18 calle, frente a centro comercial San Isidro, zona 16.
- Lunes 10 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 33 avenida y 14 calle, colonia San Martín, zona 7
Finaliza: Anillo Periférico y colonia 4 de Febrero zona 7
- Martes 11 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 12 avenida y 11 calle, zona 2
Finaliza: 6 avenida, Parque Jocotenango, zona 2
- Miércoles 12 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 59 avenida y 8 calle, colonia Pinares del Norte, zona 18.
Finaliza: 59 avenida y 7 calle, colonia Pinares del Norte, zona 18.
- Viernes 14 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 20 calle y 46 avenida, colonia Saravia, zona 5.
Finaliza: 29 avenida y 30 calle, Edificio Céntrico, zona 5.
- Sábado 15 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: Diagonal 19, 36 -01, avenida Petapa, zona 12.
Finaliza: 9 avenida y 10 calle, colonia Reformita, zona 12.
- Domingo 16 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.
Inicia: 16 avenida y 14 calle, Despensa Familiar zona 21.
Finaliza 33 avenida y 10 calle, Parque Justo Rufino Barrios, zona 21.
La Municipalidad capitalina invitó a los vecinos a consultar el recorrido del desfile en las redes sociales oficiales, tanto de la Municipalidad de Guatemala como de sus Alcaldías Auxiliares, para conocer los horarios y los puntos por donde pasará el desfile en cada zona.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital