Conoce los recorridos del Desfile Navideño

Nuevamente las familias guatemaltecas disfrutarán Desfile Navideño de la Municipalidad de Guatemala.

El desfile cuenta con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas , Foto Alex Meoño
El desfile cuenta con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas / FOTO: Foto Alex Meoño

Nuevamente en este 2025, el Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala vuelve a llegar a las familias guatemaltecas hasta la cercanía de los hogares guatemaltecos.

El Desfile Navideño que marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad y promete noches mágicas, llena de color, luces, música y alegría para toda la familia.

El desfile cuenta con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas que recorrerán distintas calles, llevando el espíritu festivo a los barrios y colonias. Además, los asistentes podrán disfrutar de sorpresas y actividades preparadas especialmente para compartir en familia y fortalecer los lazos entre los vecinos. 

A continuación le presentamos el recorrido del Desfile Navideño programado por la Municipalidad de Guatemala, para la semana del 9 al 16 de noviembre:


  • Domingo 9 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 9 avenida, Bulevar Lourdes, zona 16.

Finaliza: 18 calle, frente a centro comercial San Isidro, zona 16.

Foto embed
Zona 16 - Captura de pantalla
  • Lunes 10 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 33 avenida y 14 calle, colonia San Martín, zona 7

Finaliza: Anillo Periférico y colonia 4 de Febrero zona 7

Foto embed
zona 7 - Captura de pantalla
  • Martes 11 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 12 avenida y 11 calle, zona 2

Finaliza: 6 avenida, Parque Jocotenango, zona 2

Foto embed
Zona 2 - Captura de pantalla
  • Miércoles 12 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 59 avenida y 8 calle, colonia Pinares del Norte, zona 18.

Finaliza: 59 avenida y 7 calle, colonia Pinares del Norte, zona 18.

Foto embed
zona 18 - Captura de pantalla
  • Viernes 14 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 20 calle y 46 avenida, colonia Saravia, zona 5.

Finaliza: 29 avenida y 30 calle, Edificio Céntrico, zona 5.

Foto embed
Zona 5 - Captura de pantalla
  • Sábado 15 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: Diagonal 19, 36 -01, avenida Petapa, zona 12.

Finaliza: 9 avenida y 10 calle, colonia Reformita, zona 12.

Foto embed
Zona 12 - Captura de pantalla
  • Domingo 16 de noviembre de 7:00 a 9:00 P.M.

Inicia: 16 avenida y 14 calle, Despensa Familiar zona 21.

Finaliza 33 avenida y 10 calle, Parque Justo Rufino Barrios, zona 21.

Foto embed
Zona 21 - Captura de pantalla

La Municipalidad capitalina invitó a los vecinos a consultar el recorrido del desfile en las redes sociales oficiales, tanto de la Municipalidad de Guatemala como de sus Alcaldías Auxiliares, para conocer los horarios y los puntos por donde pasará el desfile en cada zona.

Desfile Navideño llena de alegría las calles de la capital

Miles de guatemaltecos disfrutan del Desfile Navideño de la Municipalidad de Guatemala.

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital

