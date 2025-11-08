Desfile Navideño llena de alegría las calles de la capital

Las luces, la música y la alegría navideña vuelven a iluminar la capital con el esperado Desfile Navideño de la Municipalidad de Guatemala, que realiza su primer recorrido este sábado 8 de noviembre, que lo llevará a la zona 3 de la capital.
Frente al Palacio Municipal, se reunieron cientos de guatemaltecos para observar el inicio de la temporada navideña con los tradicionales recorridos por las distintas zonas de la Ciudad de Guatemala.
Este evento, organizado por la Municipalidad de Guatemala marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad y promete una noche mágica, llena de color, luces, música y alegría que envolverá a toda la familia.
"Oficialmente arranca la época y la temporada navideña en la Ciudad de Guatemala esto es parte de todo lo que va a estar sucediendo en la época navideña. Yo diría que es la temporada y la época más esperada del año y hoy arranca con este desfile de carrozas navideñas", manifestó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez.
El desfile cuenta con carrozas temáticas, personajes navideños, música en vivo y presentaciones artísticas que recorrerán distintas calles, llevando el espíritu festivo a los barrios y colonias. Además, los asistentes podrán disfrutar de sorpresas y actividades preparadas especialmente para compartir en familia y fortalecer los lazos entre los vecinos.
La Municipalidad capitalina invitó a los vecinos a consultar el recorrido del desfile en las redes sociales oficiales, tanto de la Municipalidad de Guatemala como de sus Alcaldías Auxiliares, para conocer los horarios y los puntos por donde pasará el desfile en cada zona.
Con este evento, se promueven espacios de convivencia, cultura y tradición que llenan de ilusión y esperanza a las familias guatemaltecas durante esta época tan especial.
Una ciudad viva
Cada celebración reafirma que la Ciudad de Guatemala es un lugar que inspira alegría, unión y esperanza, indicó la Municipalidad de Guatemala.
Con cada evento, sus calles se transforman en un lugar que conecta con las emociones, los recuerdos y los sueños de quienes la habitan, fortaleciendo el orgullo de vivir en una ciudad que celebra unidad.
Recomendación: Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda anticipar los traslados, considerar vías alternas y evitar zonas cercanas a los centros comerciales en los horarios mencionados, para facilitar la movilidad y disfrutar mejor de las actividades.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*