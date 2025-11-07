Navidad 2025: Centros Comerciales Celebran la Temporada

La época más esperada del año comienza a sentirse en la ciudad. A partir del jueves 6 de noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos darán la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, decoraciones espectaculares y actividades para toda la familia.
Las inauguraciones se extenderán durante varias semanas, ofreciendo a los visitantes experiencias llenas de color, música y espíritu festivo.
Calendario de inauguraciones y actividades navideñas
Viernes 7 de noviembre
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad La Pradera Z.10
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Comercial Vista Hermosa
Sábado 8 de noviembre
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Oakland Place (Z.10)
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Ciudad Cayalá
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Plaza Madero Carretera
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Parque Las Américas
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Portales
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Peri Roosevelt
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Majadas (Z.11)
- 6:00 p.m. - Desfile Navideño de la Municipalidad Central
Domingo 9 de noviembre
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Zona Portales
Viernes 14 de noviembre
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Plaza Madero Próceres
Sábado 15 de noviembre
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Spazio (Z.15)
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Deco City
- 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Naranjo Mall
- 6:00 p.m. - Encendido del Árbol Gallo - Obelisco
Sábado 22 de noviembre
- 6:00 p.m. - Inauguración de Navidad El Encuentro San José Pinula
Domingo 30 de noviembre
- 5:00 p.m. - Luces Campero - Campo Marte
- 7:00 a.m. - Carrera Navideña - Parque Las Américas
Más allá de los tradicionales encendidos de árboles, los visitantes podrán disfrutar de presentaciones musicales, shows infantiles, desfiles, y la oportunidad de compartir momentos mágicos con familia y amigos.
Cada centro comercial ofrecerá su propia propuesta temática, creando ambientes llenos de luces, colores y sorpresas para los más pequeños.
Recomendación: Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda anticipar los traslados, considerar vías alternas y evitar zonas cercanas a los centros comerciales en los horarios mencionados, para facilitar la movilidad y disfrutar mejor de las actividades.