 Navidad 2025: Centros Comerciales Celebran la Temporada
Navidad 2025: Centros comerciales darán la bienvenida a la época más esperada

Te compartimos las fechas por si deseas ir con toda tu familia y para que tomes nota que estas actividades afectarán el tráfico en algunas zonas.

FOTO: Facebook

La época más esperada del año comienza a sentirse en la ciudad. A partir del jueves 6 de noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos darán la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, decoraciones espectaculares y actividades para toda la familia.

Las inauguraciones se extenderán durante varias semanas, ofreciendo a los visitantes experiencias llenas de color, música y espíritu festivo.

Calendario de inauguraciones y actividades navideñas

Viernes 7 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad La Pradera Z.10
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Comercial Vista Hermosa

Sábado 8 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Oakland Place (Z.10)
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Ciudad Cayalá
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Plaza Madero Carretera
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Parque Las Américas
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Portales
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Peri Roosevelt
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Majadas (Z.11)
  • 6:00 p.m. - Desfile Navideño de la Municipalidad Central

Domingo 9 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Zona Portales

Viernes 14 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Plaza Madero Próceres

Sábado 15 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Spazio (Z.15)
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Deco City
  • 5:00 p.m. - Inauguración de Navidad Naranjo Mall
  • 6:00 p.m. - Encendido del Árbol Gallo - Obelisco

Sábado 22 de noviembre

  • 6:00 p.m. - Inauguración de Navidad El Encuentro San José Pinula

Domingo 30 de noviembre

  • 5:00 p.m. - Luces Campero - Campo Marte
  • 7:00 a.m. - Carrera Navideña - Parque Las Américas

Más allá de los tradicionales encendidos de árboles, los visitantes podrán disfrutar de presentaciones musicales, shows infantiles, desfiles, y la oportunidad de compartir momentos mágicos con familia y amigos.

Cada centro comercial ofrecerá su propia propuesta temática, creando ambientes llenos de luces, colores y sorpresas para los más pequeños.

Recomendación: Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda anticipar los traslados, considerar vías alternas y evitar zonas cercanas a los centros comerciales en los horarios mencionados, para facilitar la movilidad y disfrutar mejor de las actividades.

Pollo Campero celebra 35 años de tradición navideña: ¿Cuándo serán las Luces Campero 2025?

Pollo Campero anunció el inicio de la temporada de fin de año con el evento “Luces Campero 2025: La Noche de los Deseos”, una celebración emblemática para todos los guatemaltecos.

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
