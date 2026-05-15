Fiscal general Consuelo Porras publica mensaje de despedida

La fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de "decisiones firmes y transformación institucional", y denunció que "narrativas desinformadoras" intentaron "desacreditar y demeritar" su trabajo.
"Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (...) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (...) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar", dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como titular del Miniserio Público (MP).
Después de la ceremonia donde expuso los resultados del último año de trabajo y, en general, de los dos períodos consecutivos que ejerció, la funcionaria publicó un mensaje en redes sociales donde destacó que su actuar se basó en la honestidad y denunció "presiones" en el marco del ejercicio de sus funciones.
"Este es un ciclo que marcará para siempre la historia del Ministerio Público y de Guatemala. Ocho años de servicio con honestidad, convicción y firmeza. Ocho años de trabajo incansable para acercar la justicia a cada rincón del país", expresó en la parte inicial de la publicación.
Continuó indicando que recibió una institución que estaba "paralizada" y mencionó que muestra de ello era la existencia de 1.2 millones de casos sin resolver, víctimas sin respuesta, y cobertura limitada a 64 municipios.
En tanto, mencionó que durante su administración se implementaron acciones para fortalecer la institución, lo que ha permitido que en la actualidad se tenga presencia en los 340 municipios, con procesos modernizados, fiscalías especializadas y atención integral para las víctimas. "La justicia ya no es lejana", enfatizó.
Según explicó, se resolvió el 99.98% de los casos heredados y el 98% de los nuevos. Tras mencionar las cifras, la fiscal señaló que detrás de cada cifra hay vidas, familias, historias de dolor y esperanza que hoy tienen justicia. "Cada expediente cerrado, cada investigación realizada, cada víctima escuchada, es un triunfo del Estado de Derecho", insistió.
Señala obstáculos y presiones
La jefa del Ministerio Público, quien deberá entregar el cargo este sábado 16 de mayo al no haber logrado su reelección para continuar ejerciendo por otros cuatro años, aseguró que se retira con "la frente en alto" y la convicción del deber cumplido.
En el mensaje difundido en las redes, aseguró que no fue fácil poder desarrollar sus funciones debido a obstáculos que surgieron contra su administración, aunque sin mencionar nombres de personas, entidades o sectores.
"Hubo obstáculos, presiones y quienes quisieron callarnos. Pero la integridad, la fe y la convicción nos mantuvieron firmes. Cada decisión fue tomada con responsabilidad, con apego a la ley y pensando en Guatemala", agregó.
Finalmente, indicó que se deja una institución más fuerte, moderna y cercana a la ciudadanía, así como preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Según sus palabras, se tiene "todo un legado que trasciende" después de ocho años de transformación, justicia y "luz y verdad".