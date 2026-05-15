 Chelsea-Manchester City, una final inédita en la FA Cup
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Chelsea-Manchester City, una final inédita en la FA Cup

La final es este sábado a las 08:00 horas de Guatemala.

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Manchester City es uno de los finalistas de la FA Cup
Manchester City es uno de los finalistas de la FA Cup / FOTO: EFE

El Chelsea y el Manchester City disputan este sábado la final de la FA Cup, la primera en la historia entre ambos equipos, con muchas cosas en juego ya que los 'Blues' se juegan una plaza en la próxima edición de la Liga Europa, mientras los 'Citizens' conseguir el segundo título de la temporada.

Los de Callum McFarlane, técnico interino hasta final de temporada, tienen muy complicado clasificarse a Europa vía Premier League al ocupar la novena posición, a cuatro puntos del séptimo puesto, que da acceso a la Liga Conferencia, cuando quedan seis puntos en juego.

En caso de ganar, el Chelsea conseguirá la plaza para la Liga Europa y romperá el maleficio con la competición, que no gana desde 2018 y en la que ha perdido las últimas tres finales que ha disputado, convirtiéndose en el único equipo en tener este récord negativo.

El Manchester City es finalista de la FA Cup

El Manchester City alcanza su cuarta final consecutiva de FA Cup y espera rival entre Chelsea y Leeds United.

Novedad de los clubes

El conjunto del oeste de Londres recupera para el duelo a Robert Sánchez, Alejandro Garnacho y Pedro Neto, que se ausentaron en el encuentro ante el Liverpool del fin de semana y apuntan al banquillo, mientras que Reece James, que disputó veintiocho minutos, también llega en plenas condiciones físicas.

Las únicas bajas confirmadas son las de Estevao, Jamie Gittens y Mykhailo Mudryk, que no podrán disputar la decimoséptima final de FA Cup de la historia de la entidad, que cuenta con un balance de ocho victorias y ocho derrotas.

Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup

En partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, el Manchester City se impuso 10-1 al Exeter City en el Etihad Stadium.

Por su parte, el Manchester City, inmerso en la lucha por la Premier League, jugará su cuarta final consecutiva, algo inédito en la competición más antigua del fútbol inglés.

Los de Pep Guardiola, que han perdido las últimas dos finales ante Manchester United y Crystal Palace, están inmersos en la lucha por la Premier League, en la que a falta de dos jornadas, necesitan sumar pleno de puntos y esperar un 'pinchazo' del Arsenal.

Con la Copa de la Liga ya en sus vitrinas, precisamente tras vencer al conjunto de Mikel Arteta, los 'Sky Blues' buscan certificar su doblete de copas nacionales, que ya consiguieron en la temporada 2018/2019, y ganar la octava FA Cup en su historia.

La única duda para el encuentro es la presencia de Rodrigo Hernández, que se ha perdido los últimos cinco partidos por un problema en la ingle que sufrió en los últimos minutos de la victoria contra el Arsenal del pasado 19 de abril.

Pese a no entrar en la convocatoria ante el Crystal Palace el pasado miércoles, Pep Guardiola desveló que está "mejor" y todo apunta que entrara en la lista de convocados, aunque no será titular ya que su puesto lo ocupara su compatriota Nico, que ya fue decisivo en las semifinales con el tanto ante el Southampton que clasificó a los suyos a la final.

La final será el décimo enfrentamiento entre ambos en la competición, con un bagaje favorable al club de Mánchester por 6-3.

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Póster de la final FA Cup - @EmiratesFACup

*Información EFE.

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