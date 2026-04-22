 Chelsea anuncia la destitución del técnico Liam Rosenior
Deportes

El Chelsea vuelve a quedarse sin director técnico

Rosenior se convierte en el segundo técnico despedido del Chelsea en la presente temporada, reflejo de la inestabilidad que atraviesa el club en medio de una crisis deportiva.

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Liam Rosenior solo estuvo tres meses al mando del Chelsea - RC Strasbourg
Liam Rosenior solo estuvo tres meses al mando del Chelsea / FOTO: RC Strasbourg

El Chelsea FC vuelve a quedar sumido en la incertidumbre tras anunciar este miércoles el despido de su entrenador, Liam Rosenior, quien apenas permaneció poco más de tres meses en el cargo. La decisión llega después de una alarmante racha de cinco derrotas consecutivas sin anotar un solo gol, un registro que encendió todas las alarmas en Stamford Bridge y que terminó por precipitar la salida del técnico inglés.

La directiva tomó la determinación tras la contundente caída ante el Brighton & Hove Albion, un resultado que puso el broche a la peor serie negativa del club en más de un siglo. Las derrotas frente a Newcastle United, Everton Football Club, Manchester City, Manchester United y el propio Brighton no solo reflejan una crisis de resultados, sino también una preocupante falta de identidad en el equipo.

El Chelsea a la deriva

Rosenior, que había firmado un ambicioso contrato de seis temporadas y media, no logró revertir la dinámica que dejó su predecesor, Enzo Maresca, quien abandonó el club meses atrás por diferencias con la directiva. Pese a un inicio prometedor con cuatro victorias consecutivas en la Premier League, el equipo se desplomó rápidamente, acumulando solo un triunfo en sus últimos siete compromisos. Actualmente, los ‘Blues’ se ubican en la séptima posición, a siete puntos del liderato que ostenta el Liverpool Football Club, lo que complica seriamente sus aspiraciones de clasificar a la Liga de Campeones.

El despido de Rosenior se suma a una larga lista de entrenadores que no han logrado consolidarse desde la llegada del consorcio BlueCo en 2022. Nombres como Thomas Tuchel, Graham Potter y Mauricio Pochettino tampoco consiguieron estabilidad en el banquillo, reflejando una constante rotación que ha afectado el proyecto deportivo.

Mientras tanto, la afición ha comenzado a manifestar su descontento, como se evidenció recientemente en las protestas en los alrededores de Stamford Bridge, en medio de un clima de creciente frustración y dudas sobre el rumbo del club.

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El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, durante el partido de Premier League ante el Manchester United - Agencia EFE

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