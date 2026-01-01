El Chelsea destituye al técnico Enzo Maresca

El Chelsea FC anunció este jueves la destitución de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes. El técnico italiano, que había asumido el cargo en junio de 2024 y tenía contrato hasta 2029, pone fin así a su etapa en Stamford Bridge después de algo más de un año al frente del conjunto londinense.
Durante su paso por el banquillo ‘blue’, Maresca vivió momentos destacados que quedarán en la historia reciente del club. Bajo su dirección, el Chelsea conquistó la Conference League en la temporada 2024/25 y levantó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, éxitos que reforzaron inicialmente la confianza del proyecto liderado por el exjugador de Sevilla y Málaga, y antiguo entrenador de Parma y Leicester.
Chelsea no atraviesa su mejor momento
Sin embargo, la presente campaña estuvo marcada por la irregularidad y un rendimiento por debajo de las expectativas en la Premier League. El equipo solo había logrado una victoria en sus últimos siete partidos ligueros, situándose quinto en la tabla, a 15 puntos del líder Arsenal. A pesar de mantenerse con vida en otras competiciones —semifinalista de la Copa de la Liga, en tercera ronda de la FA Cup y decimotercero en la Liga de Campeones—, las dudas deportivas y los rumores de desencuentros internos fueron en aumento.
En total, Maresca dirigió 92 encuentros oficiales con un balance de 55 victorias, cifras que el club quiso reconocer públicamente al agradecerle su trabajo y desearle éxito en el futuro. El Chelsea considera que este cambio puede ofrecer al equipo la mejor oportunidad de reconducir la temporada, especialmente en la lucha por la clasificación a la próxima Liga de Campeones. Mientras tanto, la entidad londinense ya trabaja en encontrar un nuevo entrenador, con el desafío inmediato de preparar el próximo compromiso liguero ante el Manchester City.