 El Chelsea destituye al técnico Enzo Maresca
Deportes

El Chelsea destituye al técnico Enzo Maresca

Enzo Maresca deja el Chelsea tras una etapa marcada por dos títulos internacionales, con la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes.

Compartir:
El Chelsea destituye al técnico Enzo Maresca - EFE
El Chelsea destituye al técnico Enzo Maresca / FOTO: Agencia EFE

El Chelsea FC anunció este jueves la destitución de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes. El técnico italiano, que había asumido el cargo en junio de 2024 y tenía contrato hasta 2029, pone fin así a su etapa en Stamford Bridge después de algo más de un año al frente del conjunto londinense.

Durante su paso por el banquillo ‘blue’, Maresca vivió momentos destacados que quedarán en la historia reciente del club. Bajo su dirección, el Chelsea conquistó la Conference League en la temporada 2024/25 y levantó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, éxitos que reforzaron inicialmente la confianza del proyecto liderado por el exjugador de Sevilla y Málaga, y antiguo entrenador de Parma y Leicester.

Chelsea no atraviesa su mejor momento

Sin embargo, la presente campaña estuvo marcada por la irregularidad y un rendimiento por debajo de las expectativas en la Premier League. El equipo solo había logrado una victoria en sus últimos siete partidos ligueros, situándose quinto en la tabla, a 15 puntos del líder Arsenal. A pesar de mantenerse con vida en otras competiciones —semifinalista de la Copa de la Liga, en tercera ronda de la FA Cup y decimotercero en la Liga de Campeones—, las dudas deportivas y los rumores de desencuentros internos fueron en aumento.

En total, Maresca dirigió 92 encuentros oficiales con un balance de 55 victorias, cifras que el club quiso reconocer públicamente al agradecerle su trabajo y desearle éxito en el futuro. El Chelsea considera que este cambio puede ofrecer al equipo la mejor oportunidad de reconducir la temporada, especialmente en la lucha por la clasificación a la próxima Liga de Campeones. Mientras tanto, la entidad londinense ya trabaja en encontrar un nuevo entrenador, con el desafío inmediato de preparar el próximo compromiso liguero ante el Manchester City.

Foto embed
Enzo Maresca en conferencia de prensa - Archivo

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos