Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup

El Manchester City firmó una goleada histórica en la tercera ronda de la FA Cup al aplastar por un contundente 10-1 al Exeter City en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola no tuvo dificultades ante un rival de League One y resolvió la eliminatoria con una demostración de superioridad absoluta, combinando eficacia ofensiva, profundidad de plantilla y protagonismo tanto de titulares habituales como de jóvenes canteranos.
Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el regreso al gol de Rodrigo Hernández. El centrocampista español marcó por primera vez desde mayo de 2024 con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 24, un auténtico misil que supuso el 2-0. El tanto tuvo un valor especial, ya que Rodri venía de una larga recuperación tras una grave lesión de rodilla y había comenzado la temporada con problemas físicos, sin continuidad ni protagonismo.
Manchester City no tuvo rival en el Etihad Stadium
El marcador ya era muy abultado antes del descanso. El joven Max Alleyne, repescado de su cesión en el Watford por las bajas defensivas, abrió el partido, mientras que dos goles en propia puerta de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater ampliaron la ventaja del City antes del intermedio. Rodri fue sustituido al descanso como medida de precaución, en apenas su segunda titularidad tras la lesión en los isquiotibiales sufrida a principio de curso.
En la segunda mitad brilló Antoine Semenyo, el fichaje más reciente del Manchester del City. El delantero ghanés, por el que el club invirtió 72 millones de euros, asistió a Rico Lewis en el quinto gol y anotó su primer tanto con la camiseta ‘sky blue’ tras un pase filtrado de Rayan Cherki. La goleada se completó con los tantos de Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly, el doblete de Lewis y el gol del canterano de solo 17 años Ryan McAidoo, reflejo de la profundidad y el talento de la plantilla citizen.
Para el Exeter City, el resultado fue duro, aunque logró anotar el gol del honor en el tiempo añadido. Más allá de lo deportivo, el club confía en que la eliminatoria suponga un alivio económico importante. Según las estimaciones, ingresará entre 250 000 y 400 000 libras por taquilla, repartida en un 45 % para cada equipo y un 10 % para la FA. El grupo de aficionados que gestiona el club incluso solicitó públicamente al Manchester City un reparto voluntariamente mayor, apelando a la solidaridad y al impacto positivo que tendría en las finanzas de una entidad propiedad de sus propios seguidores.