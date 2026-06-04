Fieles católicos conmemoran el Corpus Christi

Los guatemaltecos llevaron a cabo este jueves 4 de junio una serie de actividades para celebrar el Corpus Christi. La festividad, una de las más importantes del calendario litúrgico, conmemora la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.
Esta solemnidad católica destaca en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y en distintos departamentos con procesiones que recorren calles con coloridas alfombras elaboradas con aserrín, corozo y flores.
Los fieles se presentaron desde horas de la mañana a los alrededores del Parque Central para comenzar a plasmar los diseños característicos en las calles para el paso del cortejo. También fueron colocados en esta área los altares característicos de la época.
Antes de que se desarrollara el recorrido procesional, en la Catedral Metropolitana se celebró una misa presidida por monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala.
El religioso destacó durante la homilía que el Corpus Christi se trata de un momento de fe, unidad y amor a Jesus Sacramentado e hizo un llamado a que el corazón de cada uno de los feligreses "se convierta en un digno altar para recibir al Señor".
También hizo mención de la frase está escrita en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51: "Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre".
Actividades y expresiones de fe
Durante la jornada, los participantes recorrieron las principales calles adornadas con alfombras, flores y símbolos religiosos, acompañando al Santísimo Sacramento. Autoridades eclesiásticas destacaron el significado espiritual de esta celebración, que invita a los creyentes a fortalecer su compromiso con los valores cristianos y la solidaridad con los más necesitados.
Además de los actos religiosos, la festividad incluyó expresiones culturales y tradiciones que forman parte del patrimonio de las comunidades. Familias enteras se sumaron a las actividades, reafirmando una costumbre que se transmite de generación en generación y que mantiene vigente la identidad religiosa y cultural de la población.
Acerca del Corpus Christi
Corpus Christi, que en latín significa "Cuerpo de Cristo", es una festividad de la Iglesia católica dedicada a honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Se celebra sesenta días después del Domingo de Resurrección y constituye una de las solemnidades más importantes del calendario litúrgico.
Durante esta fecha, los fieles participan en misas, procesiones y diversas manifestaciones de fe, reafirmando su devoción al Santísimo Sacramento y recordando la institución de la Eucaristía durante la Última Cena.